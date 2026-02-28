Logo
Large banner

Продавци половњака очекују стабилност, купци вребају пад цијена

Извор:

АТВ

28.02.2026

15:59

Коментари:

0
Продавци половњака очекују стабилност, купци вребају пад цијена
Фото: Unsplash

Продаја половних аутомобила из увоза у 2025. години била је већа за нешто мање од 10 одсто, а интересовање за куповину половњака у овој години остаће на завидном нивоу, показала је анкета портала "Половни аутомобили".

Готово сваки трећи потенцијални купац или продавац аутомобила очекује даљи раст цијена половњака. Купци половних аутомобила у Србији чекају повољан тренутак, опрезни су и усмјерени на проверена возила, док продавци очекују стабилност и највећу пажњу посвећују трошковима набавке, показало је истраживање сајта "Половни аутомобили". У анкети је учествовало више од 8.000 корисника и око 100 трговаца.

Највећи дио испитаника, њих 28 одсто, очекује даљи раст цијена половних аутомобила, док 24 одсто очекује благи пад цијена. Стагнацију предвиђа 23 одсто учесника, док 18 одсто наводи да у овом тренутку не може поуздано да процијени даља кретања.

Трговци, њих 34 одсто о кретању цијена у 2026. години прогнозирају стагнацију, док 31 одсто очекује раст цијена, а благи пад предвиђа нешто више од 15 одсто.

Продаја половних аутомобила из увоза у 2025. години била је већа за нешто мање од 10 одсто, а интересовање за куповину половњака у овој години остаће на завидном нивоу, показала је анкета.

Најновија вијест

Свијет

Шире се вијести да је Хамнеи убијен

Око 27 одсто испитаника навело је да ће сигурно купити аутомобил током ове године, а 29 одсто да ће то вјероватно учинити, док њих 26 одсто и даље разматра ту могућност.

Трговци, њих 35 одсто, очекују стабилан ниво продаје у наредном периоду, а око 29 одсто не жели да се упушта у конкретније прогнозе, јер очекује да ће стање на тржишту пратити одређена доза неизвесности.

Готово половина испитаника издваја техничко стање и историју возила као пресудан критеријум при куповини половњака, затим старост и километражу, а цијену је као примарни фактор навело њих 20 одсто, преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови :

polovnjaci

Половни аутомобили

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Шире се вијести да је Хамнеи убијен

1 ч

0
Туга! Умро познати глумац након шест мјесеци борбе за живот

Култура

Туга! Умро познати глумац након шест мјесеци борбе за живот

1 ч

0
Никола Јокић је херој НБА: Џокер научио силеџију памети

Кошарка

Никола Јокић је херој НБА: Џокер научио силеџију памети

1 ч

0
Нови удари на новчанике родитеља - поскупјели вртићи

Друштво

Нови удари на новчанике родитеља - поскупјели вртићи

1 ч

0

Више из рубрике

Лоше вијести стигле возачима у Републици Српској

Ауто-мото

Лоше вијести стигле возачима у Републици Српској

19 ч

1
Како препознати квар акумулатора?

Ауто-мото

Како препознати квар акумулатора?

20 ч

0
Курт Хиларет, Белгијанцу украден комби, пронашао га у Сарајеву у БиХ

Ауто-мото

Белгијанац у БиХ пронашао комби који му је украден

2 д

0
Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

Ауто-мото

Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

5 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

17

07

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

17

00

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

16

57

Усисивач вас шпијунира? Хакер упао у 7.000 робота - хиљаде домова на удару

16

45

Поново одређен притвор Ахмеду Кастратију, оптуженом за убиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner