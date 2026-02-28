Продавци половњака очекују стабилност, купци вребају пад цијена

Извор:
28.02.2026
Продаја половних аутомобила из увоза у 2025. години била је већа за нешто мање од 10 одсто, а интересовање за куповину половњака у овој години остаће на завидном нивоу, показала је анкета портала "Половни аутомобили".
Готово сваки трећи потенцијални купац или продавац аутомобила очекује даљи раст цијена половњака. Купци половних аутомобила у Србији чекају повољан тренутак, опрезни су и усмјерени на проверена возила, док продавци очекују стабилност и највећу пажњу посвећују трошковима набавке, показало је истраживање сајта "Половни аутомобили". У анкети је учествовало више од 8.000 корисника и око 100 трговаца.
Највећи дио испитаника, њих 28 одсто, очекује даљи раст цијена половних аутомобила, док 24 одсто очекује благи пад цијена. Стагнацију предвиђа 23 одсто учесника, док 18 одсто наводи да у овом тренутку не може поуздано да процијени даља кретања.
Трговци, њих 34 одсто о кретању цијена у 2026. години прогнозирају стагнацију, док 31 одсто очекује раст цијена, а благи пад предвиђа нешто више од 15 одсто.
Продаја половних аутомобила из увоза у 2025. години била је већа за нешто мање од 10 одсто, а интересовање за куповину половњака у овој години остаће на завидном нивоу, показала је анкета.
Око 27 одсто испитаника навело је да ће сигурно купити аутомобил током ове године, а 29 одсто да ће то вјероватно учинити, док њих 26 одсто и даље разматра ту могућност.
Трговци, њих 35 одсто, очекују стабилан ниво продаје у наредном периоду, а око 29 одсто не жели да се упушта у конкретније прогнозе, јер очекује да ће стање на тржишту пратити одређена доза неизвесности.
Готово половина испитаника издваја техничко стање и историју возила као пресудан критеријум при куповини половњака, затим старост и километражу, а цијену је као примарни фактор навело њих 20 одсто, преноси РТ Балкан.
