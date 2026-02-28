Logo
Large banner

Шире се вијести да је Хамнеи убијен

Извор:

АТВ

28.02.2026

15:56

Коментари:

0
Ајатолах Али Хамнеи
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Израел "процјењује" да је ирански врховни вођа Али Хамнеи вјероватно убијен у израелском нападу раније данас, јавља Канал 12, позивајући се на неименоване израелске изворе.

Наводи се да постоје "све већи показатељи" да су ове тврдње истините.

Иран погодио амерички радар

Свијет

Директан погодак: Овако је Иран уништио радар у америчкој бази

Сваки контакт са Хамнеијем је прекинут, а из Техерана су јутрос кратко саопштили да он више није у главном граду Ирана, већ да је пребачен на "безбједну локацију".

Канал 12 је пренио да је израелска процјена да је Хамнеи "у најмању руку рањен" и да та процјена није заснована на сателитским снимцима који приказују Хамнеијеву кућу сравњену са земљом, већ на информацијама из неименованих извора.

Израелци мисле да је Хамнеи убијен

Канал 12 такође извјештава да су данашњи удари нанијели "веома значајну штету" руководству иранског режима и његовим војним командантима.

16:45

Ко је Али Хамнеи?

Ко је Али Хамнеи прочитајте у одвојеној вијести у наставку

ali hamnei tanjugap

Свијет

Ко је Али Хамнеи и ко су његови могући насљедници

Израелска државна телевизија Кан јавља да "нема контакта" са Хамнеијем и да његово стање није познато. Ирански министар спољних послова Абас Аракчи рекао је да је Али Хамнеи још жив, барем "колико он зна".

Брисање командне структуре Ирана

Према информацијама до којих је дошао Ројтерс преко извора упознатих са детаљима јутрошњег удара, мета напада није био само Хамнеи, већ комплетна командна структура Ирана.

Иран брод

Свијет

Иран има адут којим би изазвао глобални хаос и пакао на земљи

Вјерује се да је напад био хируршки прецизан и да су, поред врховног вође, највјероватније елиминисани командант Националне гарде, министар одбране, шеф обавјештајне службе, начелник Генералштаба.

Подијели:

Тагови :

Иран

Иран вијести

Израел Иран

Али Хамнеи

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Иран погодио амерички радар

Свијет

Директан погодак: Овако је Иран уништио радар у америчкој бази

1 ч

0
Иран има адут којим би изазвао глобални хаос и пакао на земљи

Свијет

Иран има адут којим би изазвао глобални хаос и пакао на земљи

2 ч

0
Техеран Иран

Свијет

Ово је план за будућност Ирана: Састоји се од 10 тачака

2 ч

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Свијет

Иран главна тема: Путин са члановима Савјета безбједности Русије

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Птичји грип се појавио у Карановцу, уведене хитне мјере

17

14

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

17

11

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

17

07

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

17

00

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner