Шире се вијести да је Хамнеи убијен

Израел "процјењује" да је ирански врховни вођа Али Хамнеи вјероватно убијен у израелском нападу раније данас, јавља Канал 12, позивајући се на неименоване израелске изворе.
Наводи се да постоје "све већи показатељи" да су ове тврдње истините.
Сваки контакт са Хамнеијем је прекинут, а из Техерана су јутрос кратко саопштили да он више није у главном граду Ирана, већ да је пребачен на "безбједну локацију".
Канал 12 је пренио да је израелска процјена да је Хамнеи "у најмању руку рањен" и да та процјена није заснована на сателитским снимцима који приказују Хамнеијеву кућу сравњену са земљом, већ на информацијама из неименованих извора.
Канал 12 такође извјештава да су данашњи удари нанијели "веома значајну штету" руководству иранског режима и његовим војним командантима.
Израелска државна телевизија Кан јавља да "нема контакта" са Хамнеијем и да његово стање није познато. Ирански министар спољних послова Абас Аракчи рекао је да је Али Хамнеи још жив, барем "колико он зна".
Према информацијама до којих је дошао Ројтерс преко извора упознатих са детаљима јутрошњег удара, мета напада није био само Хамнеи, већ комплетна командна структура Ирана.
Вјерује се да је напад био хируршки прецизан и да су, поред врховног вође, највјероватније елиминисани командант Националне гарде, министар одбране, шеф обавјештајне службе, начелник Генералштаба.
