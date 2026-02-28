Сутра Дан жалости у Српској

Извор:
У Републици Српској сутра је Дан жалости поводом 34 године од почетка трагичног сукоба у БиХ, изјавио је Срни министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић.
Он је навео да је одлуку о проглашењу Дана жалости донијела Влада Републике Српске на иницијативу ресорног министарства и Борачке организације Српске.
Предсједништво БОРС-а је 2025. године на једној од својих сједница донијело закључак да се од надлежних институција Републике Српске тражи да се 1. март прогласи даном жалости у Републици Српској.
У БОРС-у сматрају да је овај приједлог оправдан јер је 1. март 1992. године асоцијација на почетак рата у БиХ и страдања које је потом услиједило.
Тог датума, напомињу из БОРС-а, одржан је нелегитимни референдум о сецесији БиХ од Југославије, без учешћа српског народа, а на сарајевској Башчаршији нападнута је свадбена поворка при чему је убијен Никола Гардовић, рањен православни свештеник Раденко Мировић, а српска тробојка запаљена.
Након тога услиједио је низ догађаја - прелазак Хрватске војске у тадашњи Босански Брод 3. марта, злочин над Србима у Сијековцу 26. марта, у Купресу 3. априла, што су били директни поводи за почетак грађанског рата у БиХ, у којем је, уз уважавање свих жртава, српски народ највише страдао, наводи се у саопштењу БОРС-а.
У дијелу ФБиХ са већинским бошњачким становништвом 1. март се обиљежава као такозвани дан независности БиХ, јер је тада прије 32 године одржан нелегални референдум о независности и отцјепљењу БиХ од СФРЈ.
Срби у Републици Српској 1. март памте по убиству српског свата у Сарајеву, што је био и окидач за почетак ратних сукоба.
Овај трагични датум у Републици Српској се не празнује, већ 21. новембар - дан када је у америчкој ваздухополовној бази "Рајт-Петерсон" код Дејтона парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ, који је обиљежио крај грађанског рата у БиХ.
