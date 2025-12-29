Бивши предсједник оперисан због штуцања

Извор:
29.12.2025
14:43
Бивши бразилски предсједник Жаир Болсонаро подвргнут је у суботу „процедури блокаде френичног живца“ како би лијечио своје упорно штуцање, рекла је његова супруга Мишел Болсонаро на друштвеним мрежама.
Љекари који су лијечили Болсонара касније су рекли да су блокирали десни френични живац и заказали нову процедуру за 48 сати како би блокирали лијеви.
Френични живац се у медицинској литератури описује као витални живац који потиче из врата и контролише дијафрагму, примарни мишић за дисање.
„Било је то девет мјесеци борбе и муке са свакодневним штуцањем“, рекла је Мишел Болсонаро.
Болсонарови љекари су рекли да је процедура прошла добро.
Болсонаро (70) је у сриједу хоспитализован због операције киле. У септембру га је Врховни суд Бразила осудио на 27 година затвора због планирања пуча како би поништио свој пораз на изборима 2022. године.
На захтјев својих адвоката одбране, судија Врховног суда Александре де Мораес му је одобрио да напусти затвор ради операције. У саопштењу издатом док је био у болници, Болсонаро је подржао предсједничку кандидатуру свог сина, Флавија Болсонара, 2026. године.
Након отпуштања из болнице, Болсонаро ће се вратити на издржавање казне у затвору федералне полиције у главном граду.
Жаир Болсонаро се суочава са здравственим проблемима од убода ножем који је задобио у септембру 2018. године, током предсједничке предизборне кампање у граду Жуиз де Фора, у држави Минас Жераис.
Болсонаро је након убода подвргнут разним операцијама у предјелу стомака, преноси Гардијан.
