Незаконити докази оборили оптужницу тужилаштва!

Марко Башић из Шипова ослобођен је у Окружном суду у Бањалуци оптужбе за трговину наркотицима и омогућавања другима да конзумирају дрогу јер су, према оцјени суда, докази против њега били незаконити!
Башић је претходно био осуђен за иста дјела, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и предмет вратио на ново суђење. Након поновљеног поступка Башић је у недостатку доказа ослобођен оптужбе.
Пресуду је изрекло судско вијеће којим је предсједавао судија Бранимир Јукић.
”Поступајући по упутствима Врховног суда у поновљеном поступку је утврђено је да су сви докази које тужилац извео незаконит. Зато суд усљед недостатка доказа о кривици једино је могао да изрекне ослобађајућу пресуду”, рекао је Јукић.
Он је оцијенио да је почињен читав низ незаконитости... Па је тако у оптужници, супротно закону, колоквијално наведено да је оптужени продавао ”марихуану”, а не ”индијску конопљу Канабис сатива Л”, што је и суд погрешно пренио у укинутој пресуди.
Додао је да су и изјаве свједока у поступку биле незаконите.
”Полиција је од Башића одузела телефон и незаконито ушла у његов садржај. Ту је пронашла имена особа са којима је Башић комуницирао. Из тог телефона полиција је незаконит добила сазнања о свједоцима. Самим тим изјаве свједока су незаконите”, истакао је Јукић.
Он каже да је полиција са Башићевог телефона са једним од свједока договорила продају дроге, лажно се представљајући као он. Када је свједок дошао на састанак затекао је полицајца који му је рекао да га је преварио.
Јукић каже да је у овом случају и претрес куће и возила осумњиченог био незаконит.
”Судија за претходни поступак Основног суда у Мркоњић Граду, који је издао усмену наредбу за претрес, није у року од 24 часа сачинио записник, односно забиљешку о издавању наредбе, што је био обавезан. Пошто то није никада урадио сви докази из претреса су незаконити”, додао је Јукић.
Према оптужници Башић је од новембра 2017. до 10., августа 2018. године држао и препродавао марихуану. Наводи се да је ову дрогу продавао по цијени од 10 и 20 марака зависно од количине. Осим тога терете га да је више пута марихуану давао на уживање тројици познаника.
Послије изрицања пресуде суд је Башићу укинуо притвор и данас ће бити пуштен на слободу.
