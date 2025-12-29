Полицијски инспектор осуђен због примања мита од 20.000 КМ!

Аутор:Огњен Матавуљ
29.12.2025
15:14
Врховни суд Републике Српске потврдио је пресуду некадашњем криминалистичком инспектору ПУ Бијељина Далибору Бошњаковићу и осудио га на двије године и осам мјесеци затвора због примања мита.
Пресуда је изречена након што је вијеће Врховног суда одбило жалбе тужилаштва и одбране као неосноване, те потврдио првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Бањалуци.
Бошњаковић је по двије тачке оптужнице осуђен за продужено кривично дјело примања мита од Жељка Делића у износима од по 10.000 КМ. Осим казне затвора изречена му је петогодишња забрана обављања послова крим полицајца, у коју се не рачуна вријеме проведено у затвору.
Трајно му је одузето 10.000 КМ који су били предмет поткупнине, а прихваћен је и имовинско-правни захтјев оштећеног Делића и Бошњаковић је дужан да му исплати 10.000 КМ и то 15 дана од правоснажности пресуде.
Према пресуди Бошњаковић је Делића познавао као оштећеног у истрази која се водила против некадашњег директора, а сада в.д. замјеника директора Цивилне заштите Републике Српске Милана Новитовића, због угрожавања сигурности.
”Оптужени је искористио свој службени положај и границе својих овлашћења те је 22. децембра 2021. позвао Делића телефоном. Након тога су се састали на бензинској пумпи и Делићу је рекао да Новитовић угрожава његов и живот његове породице, што је код њега изазвало страх. Тражио је од њега 40.000 КМ како би га заштитио од Новитовића”, наводи се у пресуди.
Додаје се да је Делић 23. децембра у бијелој коверти Бошњаковићу предао 10.000 КМ на платоу испред бензинске пумпе.
Поново га је звао 15. децембра и по истом основу тражио још 10.000 КМ. Око 17.25 часова састали су се на истој пумпи и Делић му је предао бијелу коверту са 10.000 КМ у означеним новчаницама. Одмах након тога је ухапшен и у притвору је провео два мјесеца. Вријеме проведено у притвору урачунато му је у изречену казну.
Иначе, Новитовић је раније свједочио да му Делић дугује 109.000 КМ, јер је гарантовао за њега у набавци одређене робе коју није платио. Појаснио је да је он тај дуг измирио фирмама, те да Делић тај новац сада дугује њему. Делић га је пријавио полицији и против Новитовића је вођена истрага коју је тужилаштво обуставило.
Бошњаковић је, након потврђивања оптужнице, отпуштен из МУП-а Српске. Ради се о човјеку који је широј јавности постао познат по случају убиства инспектора Ненада Марковића испред кафе бара ”Џил” у Бијељини, за које је неправоснажно осуђен Никола Кокановић из Брчког на 20 година затвора. Бошњаковић је био директни свједок убиства, а Кокановић је, како се наводило у оптужници, и на њега покушао да пуца, али му се заковао пиштољ.
