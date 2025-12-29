Logo
Полицијски инспектор осуђен због примања мита од 20.000 КМ!

Огњен Матавуљ

29.12.2025

15:14

Полицијски инспектор осуђен због примања мита од 20.000 КМ!

Врховни суд Републике Српске потврдио је пресуду некадашњем криминалистичком инспектору ПУ Бијељина Далибору Бошњаковићу и осудио га на двије године и осам мјесеци затвора због примања мита.

Пресуда је изречена након што је вијеће Врховног суда одбило жалбе тужилаштва и одбране као неосноване, те потврдио првостепену пресуду коју је изрекао Окружни суд у Бањалуци.

Бошњаковић је по двије тачке оптужнице осуђен за продужено кривично дјело примања мита од Жељка Делића у износима од по 10.000 КМ. Осим казне затвора изречена му је петогодишња забрана обављања послова крим полицајца, у коју се не рачуна вријеме проведено у затвору.

Трајно му је одузето 10.000 КМ који су били предмет поткупнине, а прихваћен је и имовинско-правни захтјев оштећеног Делића и Бошњаковић је дужан да му исплати 10.000 КМ и то 15 дана од правоснажности пресуде.

Од свједока тражио новац да га заштити од Милана Новитовића

Према пресуди Бошњаковић је Делића познавао као оштећеног у истрази која се водила против некадашњег директора, а сада в.д. замјеника директора Цивилне заштите Републике Српске Милана Новитовића, због угрожавања сигурности.

okruzni sud banjaluka

Хроника

Полицијском инспектору 32 мјесеца затвора због примања мита

”Оптужени је искористио свој службени положај и границе својих овлашћења те је 22. децембра 2021. позвао Делића телефоном. Након тога су се састали на бензинској пумпи и Делићу је рекао да Новитовић угрожава његов и живот његове породице, што је код њега изазвало страх. Тражио је од њега 40.000 КМ како би га заштитио од Новитовића”, наводи се у пресуди.

Додаје се да је Делић 23. децембра у бијелој коверти Бошњаковићу предао 10.000 КМ на платоу испред бензинске пумпе.

На пумпи узео означени новац

Поново га је звао 15. децембра и по истом основу тражио још 10.000 КМ. Око 17.25 часова састали су се на истој пумпи и Делић му је предао бијелу коверту са 10.000 КМ у означеним новчаницама. Одмах након тога је ухапшен и у притвору је провео два мјесеца. Вријеме проведено у притвору урачунато му је у изречену казну.

648e0539c69e7 milan novitovic

Хроника

Новитовић правоснажно осуђен за злоупотребу положаја!

Иначе, Новитовић је раније свједочио да му Делић дугује 109.000 КМ, јер је гарантовао за њега у набавци одређене робе коју није платио. Појаснио је да је он тај дуг измирио фирмама, те да Делић тај новац сада дугује њему. Делић га је пријавио полицији и против Новитовића је вођена истрага коју је тужилаштво обуставило.

Свједочио убиству инспектора Марковића

Бошњаковић је, након потврђивања оптужнице, отпуштен из МУП-а Српске. Ради се о човјеку који је широј јавности постао познат по случају убиства инспектора Ненада Марковића испред кафе бара ”Џил” у Бијељини, за које је неправоснажно осуђен Никола Кокановић из Брчког на 20 година затвора. Бошњаковић је био директни свједок убиства, а Кокановић је, како се наводило у оптужници, и на њега покушао да пуца, али му се заковао пиштољ.

Пресуда Кокановић

Хроника

Кокановић осуђен на 20 година због убиства Ненада Марковића!

