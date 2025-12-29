Покушај убиства у Добоју ”закувала” црна магија!

Аутор:Огњен Матавуљ
29.12.2025
12:46
Коментари:0
Окружни суд у Добоју одредио је једномјесечни притвор Жарку Никићу (70) и његовој супрузи Винки Никић (65) из Теслића због покушаја убиства М.Х. из Добоја, те Дини Прњаворцу (36) званом Хоџа због подстрекавања на убиство!
Све се одиграло 23. децембра у Добоју и у почетку никоме није било јасно шта је позадина напада, будући да се Никићи и М.Х. уопште не познају. У међувремену дошло се до доказа да је Прњаворац подстрекавао Никиће на убиство свог комшије М.Х. говорећи им да се он бави црном магијом и да им се све лоше ствари у животу дешавају због њега.
Тужилаштво у Добоју Жарку и Винки на терет ставља да су се 23. децембра заједно са Прњаворцем и Ј.Т. (која има статус свједока) договорили да дођу у Добој, како би им Прњаворац показао кућу у којој живи његов комшија М.Х.
”Увјеравао их је да се ради о опасној особи коју треба ликвидирати јер штити и сарађује са извјесном женом која се наводно бави врачањем и због чега Жарко, Винка и Ј.Т. имају породичне проблеме. Након што су прошли поред куће и видјели гдје М.Х. живи вратили су се у кућу Никићевих у Жарковини код Теслића”, наводи се рјешењу суда.
Појашњава се да су Никићи наговорени од стране Прњаворца да се у вечерњим сатима врате у Добој, пред кућу М.Х. како би Винка запалила улазна врата његове куће, а након што он изађе испред, Жарко је требао да га убије хицима из ватреног оружја.
”Око 22 часа осумњичени су дошли пред кућу М.Х. након чега је Винка запалила потпалу запаљивом течношћу коју је донијела у канистеру, а потом се удаљила из дворишта. По изласку М.Х. из куће Жарко је у намјери да га убије из непосредне близине према њему испалио три хица из пиштоља ”црвена застава М-70”, калибра 7,65 mm, док је Ј.Т. стајала у дворишту”, саопштио је Окружни суд у Добоју.
Један метак М.Х. је погодио у главу, а радило се о површинској рани изнад десног ока, док га је други погодио у наткољеницу нанијевши му прострелну рану са преломом бутне кости.
”Када су на лице мјеста, са аутомобилом ”BMW X5” дошла три сина од М.Х, Жарко је кренуо да бјежи и том приликом испалио више хитаца према возилу жртвиних синова, а један метак је погодио средишњи дио возачевих врата. Један од синова аутом је кренуо за нападачем и зауставио се поред Жарка и Ј.Т. говорећи им да неће побјећи. Жарко је испод јакне извадио пиштољ и репетирао, али како је метак био заглављен између цијеви и затварача пиштоља није дошло до испаљења метка”, наводи се у одлуци суда.
Појашњава се да је Жарко осумњичен да је починио кривична дјела покушај убиства и изазивање опште опасности, Винка помагање у покушају убиства, а Прњаворац подстрекавање на убиство. Притвор им је одређен због опасности од понављања или довршавања кривичног дјела, те због узнемирења јавности.
Суд појашњава да је доводећи у везу све околности извршења кривичног дјела утврђено да у конкретном случају постоје нарочите околности које оправдавају бојазан да би осумњичени, боравком на слободи, могли довршити кривично дјело због којег се против њих води истрага, за које је прописана казна затвора од три године или тежа казна.
”Из понашања осумњичених произилази изразита упорност у извршењу кривичног дјела, које се огледа како у претходном извиђању терена и објекта у којем станује оштећени, тако и у самом начину извршења, при чему су осумњичени Жарко и Винка Никић, иако оштећеног лично не познају, покушали да га убију, поступајући по подстреку Дине Прњаворца. При томе су Жарко и Винка код себе створили увјерење да се оштећени бави црном магијом и да помаже другим лицима у радњама које њима наносе штету. Дакле, степен истрајности и одлучности које су осумњичени испољили у извршењу уз постојање наведених увјерења и спремности Прњаворца да таква увјерења искористи по оцјени овог суда јасно указују на постојање оправдане бојазни да би пуштањем осумњичених на слободу могли довршити кривично дјело које им се ставља на терет”, наводи се у рјешењу суда.
Када је у питању узнемирење јавности суд сматра да би и боравак осумњичени на слободи представљао стварну опасност по јавни ред.
”Наиме, постоји основана сумња да су осумњичени дошли у други град с циљем да убију оштећеног, којег не познају, дјелујући по подстреку његовог комшије. Такве околности чине дјело нарочито тешким, а његовим извршењем изазвана је узнемиреност и страх међу мјештанима и комшијама оштећеног. Суд је посебно цијенио и чињеницу да је осумњичени Прњаворац комшија оштећеног, у чијој близини живе и његова дјеца, што додатно повећава ризик од нарушавања јавног реда и могућих освета”, наводи се у одлуци суда.
