Мостарац оптужен за малтретирање: Дјевојку ударио аутом, пријетио да ће је убити

28.12.2025

20:42

Коментари:

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje
Фото: Unsplash

Мостарац Ј.С. (20) оптужен је за малтретирање дјевојке Р.Ћ., према којој је био агресиван у вези, повређивао је, пријетио да ће убити њу и себе, а како је наведено у оптужници, два пута ју је ударио аутом.

Општински суд у Широком Бријегу потврдио је оптужницу Кантоналног тужилаштва ЗХК Широки Бријег која младића терети да је у стицају починио кривична дјела угрожавање сигурности и лаке тјелесне повреде.

Према оптужници, он је раније био у љубавној вези са Р.Ћ., с којом је одржавао блиске контакте, а коју је у тој вези дужи период учестало пратио и узнемиравао.

Како се наводи, док је дјевојка била у друштву са својим пријатељицама, пратио ју је, тражећи од ње да му преда њен мобилни телефон како би видио с ким комуницира.

То је дјевојка одбила учинити, а оптужени је, револтиран што се она дружи са њој блиским особама, вријеђао дјевојку и изговарао јој погрдне ријечи.

Како пише у оптужници, викао је на Р.Ћ., пријетећи јој да ће убити њу и себе, а током везе агресивно се понашао према њој.

"Насилно ју је дизао у ваздух, а потом бацао на тло. Возилом у два наврата ју је ударио те је пала на тло", пише у оптужници.

Такође се наводи да је 9. маја ове године у поподневним сатима аутом са Р.Ћ. кренуо у Међугорје, а током вожње је викао на дјевојку, снажно је стискајући за руку, те је возио неприлагођеном брзином.

Додаје се да је приликом вожње дјевојку рукама грубо узимао за лице и ударио у предјелу усне, нанијевши јој на тај начин лаке повреде у облику огуљотине у предјелу доње усне, а Р.Ћ. је почела плакати.

"Питао ју је хоће ли ићи на састанак матураната и тамо показивати своја прса и флертовати с другим момцима. У моменту када су дошли у Широки Бријег, поред школе је паркирао возило и у моменту када је она кренула излазити из возила, ухватио је за стомак и вукао натраг у возило, што ју је забољело", наводи се у оптужници.

Како се додаје, дјевојка је узела кључ возила и рекла да ће га бацити, али јој је пришао и истргао кључ, покушавајући јој отети мобилни телефон.

Затим јој је снажно стиснуо руку, одвезао се аутом, а њу оставио.

Он се зауставио на цести, док га је дјевојка тражила, а њихов сукоб је видјела непозната особа, која је све то пријавила полицији, преносе Независне.

Тагови:

Мостар

Насиље

Коментари (0)
