Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

Телеграф

28.12.2025

15:46

Припадници Министарства унутрашњих послова и дежурни јавни тужилац спроводе интензивну истрагу поводом проналажења беживотног тијела мушке особе на познатом салашу у непосредној близини Врбаса.

Тијело је откривено данас око 12 часова.

Према првим резултатима увиђаја, све указује на то да је ријеч о насилној смрти извршеној на изузетно свиреп начин.

Жртва је пронађена у једном од помоћних објеката салаша, везана канапом за стуб.

Инспекторе је на лицу мјеста затекао језив призор – мушкарац је имао тешке тјелесне повреде главе, а према ријечима извора блиских истрази, лице настрадалог је од силине удараца непрепознатљиво.Полиција је одмах по доласку обезбиједила шири круг мјеста злочина.

Форензичке екипе су сатима прикупљале трагове који би могли указати на оружје којим је злочин извршен, као и на број учесника у овом нападу.

До овог тренутка потврђене су сљедеће информације:

Познати угоститељско-пољопривредни објекат (салаш) у околини Врбаса.

Жртва је била везана, што указује на то да је прије убиства вјероватно била мучена или онеспособљена за одбрану.

Смрт је наступила усљед вишеструких прелома лобање и повреда лица.

Тијело је, по налогу тужиоца, послато на Институт за судску медицину у Новом Саду ради обдукције, којом ће се утврдити тачно вријеме и непосредни узрок смрти.

Идентитет мушкарца још увијек није званично саопштен док се не обави идентификација од стране чланова породице. Полиција тренутно врши информативне разговоре са запосленима на салашу и провјерава снимке са надзорних камера на прилазним путевима.

(Телеграф)

