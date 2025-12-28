Logo
Ово је Елдин Диздаревић који је напао три медицинске сестре: “Треба да ме се боје”

28.12.2025

12:31

Фото: Printscreen/Facebook

У Служби породичне медицине Дома здравља Кантона Сарајево, у општини Нови Град, у петак током радног времена дошло је до хаоса у којем су нападнуте три медицинске сестре, а демолиран је и инвентар.

Према информацијама Аваза, све је починио Елдин Диздаревић, који је данима на друштвеним мрежама вријеђао љекаре и медицинско особље

Болница

Хроника

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

– Ево доктори мисле да ја долазим због Апаурина код њих, хеј. Долазим да их је**м у мозак , и да узимам паре преко њих. И питали сте од чега живим: живим од вас левата сељачких, старих са факултетима. Ето, сад знате, је*о вам ја матер. Они мисле ја луд, боје се, сас*ру се к'о грлица кад им ја дођем, и требају да се боје, јер су се покушали поиграти с мојом главом. Од сада се ја играм с њима, са свима – написао је још почетком овог мјесеца Диздаревић.

Брижит Бардо

Сцена

Посљедњи дани Брижит Бардо; Тешка борба и неколико хоспитализација

У другој објави пише о томе да су га питали како се сналази за новац, а он пише да живи од доктора “левата”, “сељачких ка**на с факултетом и да узима “левате лопатом сваки дан”.

– Зато и идем у Дом здравља да им паре узмем. Хоћеш ли да их на кокаин навучем, Алаха ти – написао је у другој објави.

