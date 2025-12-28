Тешка несрећа у Српској: Једна особа погинула, четворо повријеђених

Аутор:Огњен Матавуљ
28.12.2025
10:49
Коментари:0
Модричанин С.П. (34) погинуо је, док су четири особе повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се ноћас догодила на магистралном путу код Модриче када је дошло до судара ”пола” и ”голфа 5”.
Како сазнаје АТВ страдали С.П. био је путник у ”полу” за чијим воланом је био Д.Т, док је на мјесту сувозача био Ј.В. и обојица су повријеђени. Повријеђени су и возач ”голф 5” С.С. и његов сувозач Љ.С. Према незваничним информацијама возила су ишла у сусрет један другом када је дошло до чеоног судара.
У ПУ Добој наводе да се трагедија догодила око 2.20 часова на магистралном путу у Модричи.
”У саобраћајној незгоди путник С.П. је погинуо на лицу мјеста, док су остали учесници задобили задобили тјелесне повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници ПС Модрича, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој”, саопштила је полиција.

