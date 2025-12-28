Logo
Large banner

Тешка несрећа у Српској: Једна особа погинула, четворо повријеђених

Аутор:

Огњен Матавуљ

28.12.2025

10:49

Коментари:

0
Тешка несрећа у Српској: Једна особа погинула, четворо повријеђених
Фото: АТВ

Модричанин С.П. (34) погинуо је, док су четири особе повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се ноћас догодила на магистралном путу код Модриче када је дошло до судара ”пола” и ”голфа 5”.

Како сазнаје АТВ страдали С.П. био је путник у ”полу” за чијим воланом је био Д.Т, док је на мјесту сувозача био Ј.В. и обојица су повријеђени. Повријеђени су и возач ”голф 5” С.С. и његов сувозач Љ.С. Према незваничним информацијама возила су ишла у сусрет један другом када је дошло до чеоног судара.

У ПУ Добој наводе да се трагедија догодила око 2.20 часова на магистралном путу у Модричи.

”У саобраћајној незгоди путник С.П. је погинуо на лицу мјеста, док су остали учесници задобили задобили тјелесне повреде. Увиђај су извршили полицијски службеници ПС Модрича, а истим је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој”, саопштила је полиција.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Модрича

pogibija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Друштво

Доноси ли Лидл проблеме у БиХ? Само да нам не присједне јефтино

34 мин

0
Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

Друштво

Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

1 ч

0
Горјели аутомобили у Бањалуци

Бања Лука

Горјели аутомобили у Бањалуци

1 ч

0
Ајановића одређен притвор, Далили Хакаловић мјере забране

БиХ

Ајановића одређен притвор, Далили Хакаловић мјере забране

1 ч

0

Више из рубрике

Маскирано лице пуцало на Косту Пандуревића!

Хроника

Маскирано лице пуцало на Косту Пандуревића!

3 ч

0
Хаос у БиХ: Масовна туча избила у угоститељском објекту

Хроника

Хаос у БиХ: Масовна туча избила у угоститељском објекту

14 ч

0
Адвокат ухапшене инспекторке из Сарајева напао медије

Хроника

Адвокат ухапшене инспекторке из Сарајева напао медије

16 ч

2
Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

Хроника

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Умрла Брижит Бардо!

10

49

Тешка несрећа у Српској: Једна особа погинула, четворо повријеђених

10

43

Доноси ли Лидл проблеме у БиХ? Само да нам не присједне јефтино

10

15

Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

09

56

Горјели аутомобили у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner