Logo
Large banner

Маскирано лице пуцало на Косту Пандуревића!

28.12.2025

07:54

Коментари:

0
Маскирано лице пуцало на Косту Пандуревића!
Фото: Printscreen

Синоћ око 22 часа на паркингу једног угоститељског објекта маскирано лице испалило је више хитаца на Косту Пандуревића, сазнаје портал Провјерено.

Према сазнањима Провјерено.инфо, све се догодило на паркингу док се Пандуревић налазио поред свог возила "Ауди А6". У том тренутку пришло му је маскирано лице и у његовом правцу испалило више хитаца, а након чега се удаљио према шуми. Пандуревић није задобио повреде.

О свему је обавијештена и полицијска станица у Источном Новом Сарајеву, а у току је увиђај...

пао авион у рију

Свијет

Срушио се авион у море недалеко од плаже Копакабана: Снимак хаоса у Рију, има мртвих

Подсјећамо, Пандуревић је раније хапшен због рањавања Адија Нукића. Он је осумњичен да је 19. јуча 2023. године дошао мотоциклом до кафића "Mocca" и тада у њега испалио седам метака. Одређен му је притвор, а на терет му се ставља покушај убиства.

Подијели:

Таг:

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хаос у БиХ: Масовна туча избила у угоститељском објекту

Хроника

Хаос у БиХ: Масовна туча избила у угоститељском објекту

14 ч

0
Адвокат ухапшене инспекторке из Сарајева напао медије

Хроника

Адвокат ухапшене инспекторке из Сарајева напао медије

16 ч

2
Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

Хроника

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

18 ч

0
Незапамћена трагедија у Крушевцу: Ово је Александар који је убио родитеље, па затим скочио са зграде

Хроника

Незапамћена трагедија у Крушевцу: Ово је Александар који је убио родитеље, па затим скочио са зграде

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Умрла Брижит Бардо!

10

49

Тешка несрећа у Српској: Једна особа погинула, четворо повријеђених

10

43

Доноси ли Лидл проблеме у БиХ? Само да нам не присједне јефтино

10

15

Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

09

56

Горјели аутомобили у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner