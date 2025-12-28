Маскирано лице пуцало на Косту Пандуревића!

28.12.2025
07:54
Синоћ око 22 часа на паркингу једног угоститељског објекта маскирано лице испалило је више хитаца на Косту Пандуревића, сазнаје портал Провјерено.
Према сазнањима Провјерено.инфо, све се догодило на паркингу док се Пандуревић налазио поред свог возила "Ауди А6". У том тренутку пришло му је маскирано лице и у његовом правцу испалило више хитаца, а након чега се удаљио према шуми. Пандуревић није задобио повреде.
О свему је обавијештена и полицијска станица у Источном Новом Сарајеву, а у току је увиђај...
Подсјећамо, Пандуревић је раније хапшен због рањавања Адија Нукића. Он је осумњичен да је 19. јуча 2023. године дошао мотоциклом до кафића "Mocca" и тада у њега испалио седам метака. Одређен му је притвор, а на терет му се ставља покушај убиства.
