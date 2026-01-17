Дражен из ријеке извукао сома каквог сигурно нисте видјели

Извор:
АТВ
17.01.2026
15:02
Коментари:0
Страствени риболовац Дражен Павер (53) из Вировитице имао је несвакидашњи улов на ријеци Драви, у близини Крижничког моста.
Како преноси портал "Подравски.хр", Павер је уловио изузетно ријетку рибу албино сома.
Република Српска
Сазнајемо: Ово ће бити нови министри у Влади Српске
Према његовој процјени, риба је била тешка око два килограма, а загризла је на кинеску варалицу рапалу. Каже да је очекивао добар улов због промјене временских прилика, али да овакав примјерак није могао ни да замисли.
"Са доласком топлијег вјетра са југа знао сам да ће кренути улови, али ни у сну нисам могао да очекујем да ћу уловити албино сома. Намјерно сам ловио сомове, а зими ми је Драва код Крижничког моста увијек главна локација за риболов. Када сам рибу извукао из воде, био сам пресрећан, јер се врло мали број риболоваца може похвалити да је уловио албино сома. Лично знам само једног човјека који га је уловио прије три године, а његов примјерак био је знатно мањи, тежак око 400 грама", рекао је Павер за "Подравски".
С обзиром на то да је албино сом права ријеткост, Павер је након фотографисања улов вратио у воду. Иако се оваква риба изузетно ријетко лови, каже да му то ипак није најдражи улов у досадашњој риболовачкој каријери.
Ауто-мото
Радикалан потез: Укидају све саобраћајне камере?
"Уловио сам капиталне сомове, штуке, смуђеве и разне друге врсте риба, па не могу да кажем да ми је ово најдражи улов, али свакако спада међу оне које ћу памтити цијелог живота", додао је Павер.
Риболов је његов велики хоби већ 45 година, а пријатељи за њега кажу да је прави познавалац Драве.
"Током свих тих година стекао сам велико искуство и знам када треба изаћи на воду да би риболов био успјешан. Са доласком јужине, ово је идеално време за риболов", закључио је Павер.
Република Српска
3 ч2
Друштво
2 ч0
Савјети
2 ч1
Свијет
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
7 ч0
Регион
9 ч0
Регион
18 ч0
Најновије
Најчитаније
17
14
17
05
17
00
16
55
16
51
Тренутно на програму