Logo
Large banner

Дражен из ријеке извукао сома каквог сигурно нисте видјели

Извор:

АТВ

17.01.2026

15:02

Коментари:

0
Дражен Павер
Фото: Приватна архива

Страствени риболовац Дражен Павер (53) из Вировитице имао је несвакидашњи улов на ријеци Драви, у близини Крижничког моста.

Како преноси портал "Подравски.хр", Павер је уловио изузетно ријетку рибу албино сома.

Влада Републике Српске

Република Српска

Сазнајемо: Ово ће бити нови министри у Влади Српске

Према његовој процјени, риба је била тешка око два килограма, а загризла је на кинеску варалицу рапалу. Каже да је очекивао добар улов због промјене временских прилика, али да овакав примјерак није могао ни да замисли.

"Са доласком топлијег вјетра са југа знао сам да ће кренути улови, али ни у сну нисам могао да очекујем да ћу уловити албино сома. Намјерно сам ловио сомове, а зими ми је Драва код Крижничког моста увијек главна локација за риболов. Када сам рибу извукао из воде, био сам пресрећан, јер се врло мали број риболоваца може похвалити да је уловио албино сома. Лично знам само једног човјека који га је уловио прије три године, а његов примјерак био је знатно мањи, тежак око 400 грама", рекао је Павер за "Подравски".

Албино сом је права ријеткост

С обзиром на то да је албино сом права ријеткост, Павер је након фотографисања улов вратио у воду. Иако се оваква риба изузетно ријетко лови, каже да му то ипак није најдражи улов у досадашњој риболовачкој каријери.

камера

Ауто-мото

Радикалан потез: Укидају све саобраћајне камере?

"Уловио сам капиталне сомове, штуке, смуђеве и разне друге врсте риба, па не могу да кажем да ми је ово најдражи улов, али свакако спада међу оне које ћу памтити цијелог живота", додао је Павер.

Риболов је његов велики хоби већ 45 година, а пријатељи за њега кажу да је прави познавалац Драве.

"Током свих тих година стекао сам велико искуство и знам када треба изаћи на воду да би риболов био успјешан. Са доласком јужине, ово је идеално време за риболов", закључио је Павер.

Подијели:

Тагови:

ribolov

Риба

som

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

Република Српска

АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

3 ч

2
Шта ограничава износ? Ево како да знате колика ће вам бити пензија

Друштво

Шта ограничава износ? Ево како да знате колика ће вам бити пензија

2 ч

0
Сабина

Савјети

За пет година купила пет станова и плац: Открила како је успјела

2 ч

1
Расте граница: Велике промјене у удовичкој пензији

Свијет

Расте граница: Велике промјене у удовичкој пензији

2 ч

0

Више из рубрике

Школа

Регион

Професор сексуално узнемиравао ученицу: Познати детаљи

3 ч

0
Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира

Регион

Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира

7 ч

0
На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

Регион

На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

9 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Због инцидената током блокада у Подгорици и Зети биће процесуирано 18 особа

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Минић саопштио ко су нови министри у Влади Српске

17

05

Тест личности који је залудио мреже: Изаберите једну фигуру

17

00

Пренос: Конференција за новинаре Владе Републике Српске

16

55

Орбан: Сједнице Савјета ЕУ све више личе на "ратне савјете"

16

51

Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner