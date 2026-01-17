Logo
Расте граница: Велике промјене у удовичкој пензији

Агенције

17.01.2026

14:47

Расте граница: Велике промјене у удовичкој пензији
Фото: Matthias Zomer/Pexels

Старосна граница за велику удовичку пензију у Њемачкој се постепено повећава, а то важи и за 2026. годину.

Према подацима Њемачког пензијског осигурања, удовице и удовци који изгубе брачног партнера током 2026. године морају имати најмање 46 година и 6 мјесеци да би остварили право на велику удовичку пензију.

Денис Шулић

Република Српска

АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

Ова промјена је део постепеног повећања старосних граница у законском пензијском систему.

Према важећим прописима, изворна старосна граница од 45 година се од 2012. године постепено повећава на 47 година.

Кључан је тренутак смрти брачног партнера, а не година у којој се подноси захтјев, наводи Њемачко пензијско осигурање.

Старосна граница расте – али постоје изузеци

За смртне случајеве у 2026. години конкретно важи старосна граница од 46 година и 6 мјесеци, што је повећање од 18 мјесеци у односу на првобитну границу. Ово повећање слиједи исти принцип као и подизање старосне границе за одлазак у пензију на 67 година и узима у обзир демографске промјене.

Влада Републике Српске

Република Српска

Сазнајемо: Ово ће бити нови министри у Влади Српске

Према информативној брошури Њемачког пензијског осигурања, право на велику удовичку пензију постоји и ако старосна граница није испуњена, под условом да постоје одређене изузетне околности.

Велика удовичка пензија без обзира на године у посебним случајевима

Особе са смањеном радном способношћу или оне које су према прописима важећим до 31. децембра 2000. биле признате као професионално или потпуно неспособне за рад, имају право на велику удовичку пензију без обзира на године.

Такође, право имају особе које одгајају своје дијете или дијете преминулог партнера млађе од 18 година. То се, под одређеним условима, односи и на пасторчад, усвојену дјецу, унуке и браћу или сестре. У тим случајевима повећање старосне границе нема утицаја.

сандук-гробље-погребници

Градови и општине

Баку из Градишке прогласили мртвом, па је "оживјели" на дан сахране

Право постоји и ако се брине о дјетету са инвалидитетом које не може само да се издржава, без обзира на године дјетета, било да је ријеч о сопственом дјетету или дјетету преминулог партнера.

Додатни услови за остваривање права на удовичку пензију

Без обзира на врсту удовичке пензије, морају бити испуњени одређени основни услови. Ако је брак склопљен послије 1. јануара 2002, морао је трајати најмање годину дана. Изузеци постоје, на примјер, у случају смрти усљед несреће.

Преминули брачни партнер је морао испунити општи пензијски стаж од најмање пет година или је већ примао пензију.

У стаж се убрајају периоди уплате доприноса, замјенски периоди и периоди из подјеле пензије. Осим тога, подносилац захтјева не сме поново ступити у брак нити регистровано животно партнерство, преноси "Феникс магазин".

