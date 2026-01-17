Logo
Сазнајемо: Ово ће бити нови министри у Влади Српске

АТВ

17.01.2026

13:51

8
Сазнајемо: Ово ће бити нови министри у Влади Српске
Фото: АТВ

Мандатар Саво Минић предложиће данас имена министара у новој Влади Републике Српске, међу којима неће бити неколико досадашњих министара, сазнаје АТВ.

Како сазнајемо, Данијел Егић досадашњи министар за рад и борачко-инвалидску заштиту неће више бити на овој позицији, а његову функцију требало би да преузме Радан Остојић, предсједник БОРС-а који га је и предложио за министра.

Синишу Карана ће према на мјесту министра за научнотехнолошки развој и високо образовање, према нашим сазнањима, требало би да замијени професор Драга Мастиловић. Каран је иначе и кандидат за предсједника Републике на пријевременим изборима.

До промјена ће доћи и у Министарству привреде и предузетништва, гдје ће Војина Митровића замијенити угледни привредник из Котор Вароша Раденко Бубић.

Министарство породице, омладине и спорта требало би да преузме Ирена Игњатовић. Ову функцију до сада је обављала Селма Чабрић.

Такође, без министарске функције остаће и актуелни министар трговине и туризма Денис Шулић, о чему можете детаљније прочитати у одвојеној вијести у наставку.

Денис Шулић

Република Српска

АТВ сазнаје: Ево ко мијења Дениса Шулића у новој Влади

Влада Републике Српске

Саво Минић

