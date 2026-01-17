Logo
Поповић: Беспредметна расправа крњег Уставног суда БиХ

17.01.2026

13:09

Поповић: Беспредметна расправа крњег Уставног суда БиХ
Фото: РТРС

Правни експерт Витомир Поповић сматра да је беспредметно да крњи Уставни суд БиХ расправља о апелацији о легитимности Владе премијера Саве Минића, јер је он поднио оставку, а тиме и цијела Влада.

Поповић је изјавио да није уобичајено да се расправља о нечему што је ријешено унапријед, прије одлуке суда.

- Ако се Уставни суд БиХ опредијели да расправља и евентуално о томе заузме став или донесе одлуку, она ће она бити декларативне природе. Суд може рећи - била у складу са Уставом, односно није била. С обзиром на то да нема извршења те одлуке, јер је она практично извршена на други начин, ту нема никаквих посљедица - рекао је Поповић.

Он је нагласио да се поставља питање надлежности крњег Уставног суда БиХ и да је озбиљно питање да ли он о томе може да одлучује имајући у виду његову постојећу структуру и чињеницу да раде све што је против Републике Српске.

- То није неочекивано, поготово ако се узме у обзир да су доносили низ привремених мјера којима унапријед покушавају да ријеше исход спора - рекао је Поповић за Срну.

Занимљивости

Три хороскопска знака никад неће рећи "извини"

Он је истакао да се поставља питање о чему ће сада крњи Уставни суд БиХ одлучивати, јер је премијер Минић, којег је предложио Милорад Додик /који по тумачењу апеланата није на то имао право поднио оставку, коју ће Народна скупштина највјероватније усвојити, а мандатара ће предложити вршилац дужности предсједника Републике.

На сједници Уставног суда БиХ, која је најављена за 22. јануар, налази се захтјев за оцјену уставности одлуке о избору Владе Републике Српске, коју предводи Саво Минић.

Минић је поднио оставку о којој ће Народна скупштина Српске расправљати сутра. Он је обавијештен од вршиоца дужности предсједника Српске Ане Тришић Бабић да ће поново бити предложен за премијера.

Витомир Поповић

Vlada RS

