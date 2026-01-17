Опасни вирус хара: Све почиње са овим симптомима

Извор:
Курир
17.01.2026
12:44
Коментари:0
Број обољелих од грипа у Србији расте, а пацијенти долазе са високом температуром која достиже и 40 степени Целзијуса, јаким боловима у мишићима и зглобовима, малаксалошћу и упорним кашљем.
Домови здравља пуни су болесних људи, а љекари упозоравају да респираторне инфекције могу довести до озбиљних компликација, попут бронхитиса, упале плућа и секундарних бактеријских инфекција, и савјетују да се људи одмах јаве љекару при првим симптомима.
Ово је све што морате да знате, и како да се заштитите.
Чекаонице у амбулантама у Лесковцу су пуне људи који имају симптоме група, а вирус грипа типа А на лабораторијски је изолован на подручју Јабланичког округа. Респираторне инфекције подједнако погађају и дјецу, и одрасле, обољевају и читаве породице. Амбуланту у Лесковцу су пуне, грађани долазе са високом температуром која иде до 40, имају болове у грлу, зглобовима, малаксалост, кашаљ, пише Блиц.
У многим случајевима вирусној инфекцији придружују се бактерије, па је клиничка слика тежа. Зато је важно да се обољели већ са првим симптомима јаве љекару.
"Почне са високом температуром и то иде са врло високом температуром од 40 степени, при чему смирујемо температуру, смирујемо кашаљ и тако даље. Међутим, врло често се на тако ослабљен имуни систем нормално придружи и нека од бактерија. Тако да добијамо не само стања слична грипу, већ ту добијамо и бронхитисе, бронхитис, пнеумоније и врло често они заврше и на грудом одјелењу. Чак долази и до инсуфицијенције плућа", рекла је за РТС Марина Митић, шеф Здравствене амбуланте ДЗ Лесковац.
Свијет
Рекордан број поднијетих захтјева за банкрот у Финској у посљедњих 30 година
Она је посавјетовала све грађане да у случају да су болесни слиједе њена упутства.
"Ако су под било каквом температуром, респираторном инфекцијом, важно је да се што мање излази међу људе, значи да не излазе из куће, боље да мирују, пију чајеве, прописану терапију и да одмарају у кући. С друге стране, важно је да се хране колико-толико, колико је у њиховој могућности квалитетно, односно да узимају и неке антиоксидансе које служе за подизање имунитета", навела је она.
У првим данима јануара у Јабланичком округу забележен је нагли пораст броја обољелих од акутних респираторних инфекција и болести сличних грипу, а епидемиолози упозоравају да су најугроженија дјеца, која често постају први преносници вируса у породицама.
"У првој недељи јануара ми имамо нагли скок обољелих од акутних респираторних болести и обољења сличних грипу за скоро 100 одсто. То нам указује да поред акутних респираторних инфекција, вјероватно је и у нашем окружењу присутан и вирус грипа, али га ми нисмо изоловали. У току јануара мјесеца, кренуће се поновно са слањем узорака ка институту за имунологију и вирусологију ТОРЛАК", каже Зорана Кулић, епидемиолог, и додаје:
"Највећи број обољелих је у том узрасту од 0 до 4, од 5 до 19 година, што нам опет указује да су дјеца та која најчешће прво обољевају, а онда те инфекције послије пренесу и на остале укућане у породици."
Према ријечима докторке Бисерке Обрадовић у Србији су тренутно најзаступљеније три респираторне инфекције:
Како је објаснила, иако су сви вируси значајни, симптоми грипа су далеко интензивнији од ковида, због чега се сматра најопаснијим међу тренутно циркулишућим вирусима.
"Вирус грипа карактерише нагли почетак болести са високом температуром од 39 до 40 степени Целзијуса, јаким боловима у мишићима и леђима, малаксалошћу, главобољом, болом у очним јабучицама при покрету, кашљем који није толико учестао и напоран као код корона вируса", истакла је Обрадовић.
Пацијенти, каже, имају осјећај "као да их је воз прегазио", и тако најчешће описују своје стање.
"Поред тога, могуће су и упале грла и синуса, бронхитиси или секундарне бактеријске инфекције, које често продуже симптоме и до мјесец дана."
У посебном ризику од компликација су особе старије од 65 година живота, мала дјеца, особе са хроничним поремећајима здравља без обзира на узраст, особе са ослабљеним имунитетом и труднице.
"Период инкубације вируса грипа је врло кратак, од 4 сата до два дана, па је могуће да се осјећате здраво док сте већ заражени", рекла је докторка Обрадовић за Курир.
Подсјетимо, према извјештајима Института за јавно здравље "Др Милан Јовановиц Батут", у првој половини јануара дијагностиковано је више од 13.601 случајева обољења сличних грипу, што је нешто мање него претходне недјеље, али грип није у опадању.
Како је саопштио Градски завод за јавно здравље, у Београду је током друге недјеље ове године, односно од 5. до 11. јануара, епидемиолошким надзором утврђено да је 9.981 особа обољела од акутних респираторних инфекција (АРИ), а од обољења сличних грипу било је 516 обољелих.
Кључни симптоми грипа:
Најновије
Најчитаније
13
57
13
56
13
52
13
48
13
45
Тренутно на програму