Logo
Large banner

У најхладнијем граду на свијету људи немају тоалет, али имају троје врата

Извор:

Она

17.01.2026

12:27

Коментари:

0
У најхладнијем граду на свијету људи немају тоалет, али имају троје врата
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Док су се претходних дана грађани Србије жалили на јутарње минусе и поледицу, постоји мјесто на планети гдје такве температуре важе за скоро па пријатне. Ријеч је о Јакутску, граду на истоку Русије који носи неславну титулу најхладнијег града на свијету.

Температуре које се тамо биљеже током зиме превазилазе све што већина људи може и да замисли, али упркос екстремним условима, живот у овом граду функционише готово без прекида.

Зиме које помјерају границе издржљивости

Просјечна јануарска температура у Јакутску износи око -50 степени Целзијуса, док је најнижа икада измјерена температура у овом региону чак -71 степен. Тај рекорд забиљежен је у селу Ојмјакон, које се често наводи као најхладније насељено мјесто на Земљи.

Јануар је најтежи мјесец за становнике овог подручја. Хладноћа је толико интензивна да незаштићена кожа може да утрне за свега неколико минута, а промрзлине су стална пријетња.

Како изгледа свакодневица на екстремном минусу

Да би се заштитили од сурове климе, становници Јакутска прилагодили су сваки аспект живота. Зграде су изузетно добро изоловане, а системи гријања раде без престанка. Неријетко се може видети да стамбени објекти имају двоја, па чак и троја излазна врата, како би се спријечио улазак леденог ваздуха.

Полиција ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Погинула једна особа

На спољашњим степеницама постављају се теписи јер су улице готово непрекидно залеђене и клизаве. Топла, вишеслојна одјећа није ствар избора, већ нужност.

Када се смрзавају телефони и аутомобили

У селу Ојмјакон, гдје су температуре још ниже, не постоји класична канализација јер се цијеви леде. Због тога се тоалети углавном налазе изван куће. Ни савремена технологија није имуна на хладноћу – мобилни телефони се често гасе, а батерије се празне за неколико минута.

Становници који немају грејане гараже аутомобиле не искључују током ноћи, јер би се ујутру суочили с немогућношћу да их поново покрену.

Људи који су се навикли на немогуће

Јакутск данас има око 355.500 становника, а већина се бави сточарством и риболовом. У једној репортажи, новинари су питали мештане како издржавају овакве температуре. Одговори су били изненађујуће једноставни - многи тврде да им хладноћа више не смета.

Како кажу, тијело и ум се с временом прилагоде, па екстремни минуси постају дио нормалне свакодневице.

Вјечно смрзнуто тло и љетњи комарци

Град се налази око 450 километара јужно од Арктичког круга, а тло испод Јакутска је трајно смрзнуто - чак и током љета. Иако љетње температуре могу да достигну и преко 30 степени, земља се никада у потпуности не одмрзава.

И док би неко помислио да у таквим условима нема инсеката, реалност је другачија. Због ријеке Лене, на којој град лежи, љети се Јакутск суочава са најездом комараца, што додатно зачињава живот у овом екстремном мјесту.

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

toalet

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тешка несрећа у БиХ: Погинула једна особа

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Погинула једна особа

1 ч

0
Тадић: Крњи Уставни суд БиХ дјелује као инструмент ревизије и рушења Дејтона

Република Српска

Тадић: Крњи Уставни суд БиХ дјелује као инструмент ревизије и рушења Дејтона

1 ч

0
Гужва на граничом прелазу Градишка

Друштво

Појачана фреквенција возила на прелазу Градишка

1 ч

0
Земљотрес на Маракани: Звезда спремила 5 милиона

Фудбал

Земљотрес на Маракани: Звезда спремила 5 милиона

1 ч

0

Више из рубрике

Оловка писање рука папир

Занимљивости

У турском језику постоји једна српска ријеч: Да ли знате која је?

3 ч

0
Хороскоп за 17. јануар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

Занимљивости

Хороскоп за 17. јануар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

4 ч

0
Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

Занимљивости

Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

15 ч

0
Како неред у дому утиче на ментално здравље?

Занимљивости

Како неред у дому утиче на ментално здравље?

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

13

45

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

13

21

Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner