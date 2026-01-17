У најхладнијем граду на свијету људи немају тоалет, али имају троје врата

Извор:
Док су се претходних дана грађани Србије жалили на јутарње минусе и поледицу, постоји мјесто на планети гдје такве температуре важе за скоро па пријатне. Ријеч је о Јакутску, граду на истоку Русије који носи неславну титулу најхладнијег града на свијету.
Температуре које се тамо биљеже током зиме превазилазе све што већина људи може и да замисли, али упркос екстремним условима, живот у овом граду функционише готово без прекида.
Просјечна јануарска температура у Јакутску износи око -50 степени Целзијуса, док је најнижа икада измјерена температура у овом региону чак -71 степен. Тај рекорд забиљежен је у селу Ојмјакон, које се често наводи као најхладније насељено мјесто на Земљи.
Јануар је најтежи мјесец за становнике овог подручја. Хладноћа је толико интензивна да незаштићена кожа може да утрне за свега неколико минута, а промрзлине су стална пријетња.
Да би се заштитили од сурове климе, становници Јакутска прилагодили су сваки аспект живота. Зграде су изузетно добро изоловане, а системи гријања раде без престанка. Неријетко се може видети да стамбени објекти имају двоја, па чак и троја излазна врата, како би се спријечио улазак леденог ваздуха.
На спољашњим степеницама постављају се теписи јер су улице готово непрекидно залеђене и клизаве. Топла, вишеслојна одјећа није ствар избора, већ нужност.
У селу Ојмјакон, гдје су температуре још ниже, не постоји класична канализација јер се цијеви леде. Због тога се тоалети углавном налазе изван куће. Ни савремена технологија није имуна на хладноћу – мобилни телефони се често гасе, а батерије се празне за неколико минута.
Становници који немају грејане гараже аутомобиле не искључују током ноћи, јер би се ујутру суочили с немогућношћу да их поново покрену.
Јакутск данас има око 355.500 становника, а већина се бави сточарством и риболовом. У једној репортажи, новинари су питали мештане како издржавају овакве температуре. Одговори су били изненађујуће једноставни - многи тврде да им хладноћа више не смета.
Како кажу, тијело и ум се с временом прилагоде, па екстремни минуси постају дио нормалне свакодневице.
Град се налази око 450 километара јужно од Арктичког круга, а тло испод Јакутска је трајно смрзнуто - чак и током љета. Иако љетње температуре могу да достигну и преко 30 степени, земља се никада у потпуности не одмрзава.
И док би неко помислио да у таквим условима нема инсеката, реалност је другачија. Због ријеке Лене, на којој град лежи, љети се Јакутск суочава са најездом комараца, што додатно зачињава живот у овом екстремном мјесту.
