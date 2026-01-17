Logo
Large banner

У турском језику постоји једна српска ријеч: Да ли знате која је?

Извор:

Она

17.01.2026

10:44

Коментари:

0
Оловка писање рука папир
Фото: Pexels/picjumbo.com

Утицај турског језика на српски осјећа се и данас, вијековима након пада Османског царства. Бројне ријечи које свакодневно користимо потичу управо из турског, али је много мање познато да се и обрнути процес догодио - да је једна српска ријеч пронашла трајно мјесто у турском језику.

И то не било каква ријеч, већ назив једног од најважнијих хришћанских празника.

Инфузија болница доктор

Здравље

Завод упозорава: Може се очекивати раст броја обољелих

Како су турцизми постали дио свакодневице

Због вишестољетне турске владавине на Балкану, српски језик је богат турцизмима, ријечима преузетим из турског језика. Сличан утицај примјетан је и у грчком, бугарском, македонском и јерменском језику, који су се такође развијали под окриљем Османског царства. Процјене говоре да је у српски језик током тог периода ушло више од шест хиљада турских ријечи. Иако су многе временом изашле из употребе, сматра се да се и данас активно користи око три хиљаде турцизама.

Ријечи које користимо, а да тога нисмо свесни

Бурек, будала, башта, ћуп, џеп, џем, џин, мајмун, памук, папуче, паре, пита, ракија, сандук, торба, топ, занат - само су неки од примјера ријечи које су толико укоријењене у језику да се доживљавају као домаће.

Међутим, размјена није била једносмјерна.

Матија

Сцена

Нови детаљи о смрти познатог фризера: Преминуо након лијечења зуба

Када су Турци позајмљивали ријечи

Вишевјековни суживот различитих народа довео је до тога да и турски језик преузме одређене словенске изразе. Поједини домаћи лингвисти сматрају да их је било и до 1.000, али реалност је да се већина данас користи веома ријетко или је потпуно нестала из савременог говора.

Највише сачуваних израза односи се на администрацију, правне норме и рударство. У свакодневном језику Турака остало је тек неколико ријечи словенског поријекла, попут краљ, краљица, чета, вишња или коса у значењу алатке.

Једина ријеч за коју нема дилеме

Ипак, само за једну реч са сигурношћу се може рећи да је српског поријекла - Божић.

У турском језику овај израз се изговара као "Боџук" и користи се искључиво за православни Божић, који се обиљежава 7. јануара. Постоји и ријеч Ноел, али се она односи на Божић који се слави 25. децембра.

Зоран Милановић-05092025

Регион

Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира

Када Турци кажу "Боџук", тачно се зна да мисле на празник рођења Христа по јулијанском календару, што ову ријеч чини јединственим србизмом који је опстао у турском језику до данас.

Подијели:

Тагови:

Ријеч

jezik

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најпопуларнија имена за дјечаке и дјевојчице у Европи: Једно је већ дуго на трону

Породица

Најпопуларнија имена за дјечаке и дјевојчице у Европи: Једно је већ дуго на трону

3 ч

0
Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

Сцена

Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

3 ч

0
Крстовдан, Богојављење, Јовањдан: Обичаји које треба испоштовати на ове дане

Друштво

Крстовдан, Богојављење, Јовањдан: Обичаји које треба испоштовати на ове дане

3 ч

0
Коначно стигле добре вијести за Партизан

Фудбал

Коначно стигле добре вијести за Партизан

3 ч

0

Више из рубрике

Хороскоп за 17. јануар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

Занимљивости

Хороскоп за 17. јануар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

4 ч

0
Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

Занимљивости

Долази први млад мјесец у овој години: Ево коме срећа куца на врата

15 ч

0
Како неред у дому утиче на ментално здравље?

Занимљивости

Како неред у дому утиче на ментално здравље?

16 ч

0
Универзум отвара сеф за ова два знака: Стиже најбогатији период за њих

Занимљивости

Универзум отвара сеф за ова два знака: Стиже најбогатији период за њих

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

13

45

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

13

21

Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner