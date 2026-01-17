Logo
Хороскоп за 17. јануар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

17.01.2026

09:12

Хороскоп за 17. јануар: Откријте шта вам звијезде данас поручују
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

Завршите данас све одложене планове и куповине, али припазите да вас туђа спорост не избаци из такта. У љубави су могући затегнути односи са партнером око слободног времена, док слободне очекује нагли и интензивни сусрет у пролазу. Пријаће вам кретање.

Бик

Суботу посветите се сређивању дома и финансија без тврдоглавог наметања својих правила укућанима. Заузети ће уживати у мирној породичној рутини, док слободни могу очекивати наставак дописивања са особом коју су упознали преко пријатеља. Опустите врат и леђа.

Близанци

Дан ће бити испуњен бројним порукама и промјенама планова, па водите рачуна да негдје не закасните. Партнеру ће пријати заједнички излазак и смијех, а слободни ће лако остварити контакт преко друштвених мрежа који може брзо и да престане. Паузирајте од телефона.

Рак

Подијелите кућне обавезе са другима како бисте избјегли превелик терет и брзу исцрпљеност. Емотивни партнери треба да избјегавају тешке теме о повјерењу, док би слободнима могла стићи порука од особе из прошлости. Пазите на исхрану.

Лав

Искористите енергију за добру организацију дана, али се трудите да не командујете људима у својој околини. У вези може доћи до варница због повријеђеног поноса, док ће слободни привлачити пажњу гдје год се појаве, нарочито у изласку. Потребан вам је баланс.

Дјевица

Завршавање практичних ствари и чишћење простора донијеће вам жељени осјећај контроле и мира. Однос са партнером ће бити стабилан кроз заједничку шетњу или кућну варијанту, а слободни ће започети тиху комуникацију са неким из комшилука. Пријаће вам тишина.

Вага

Поставите јасне границе људима који ће данас тражити вашу помоћ како бисте сачували снагу за себе. Заузети треба да обрате пажњу на партнерову потребу за блискошћу, док слободни могу очекивати пријатно ћаскање током вечерњег изласка. Потребан вам је мир.

Шкорпија

Затворите сва неријешена питања и папире који вам стварају притисак, али избјегавајте сувишна објашњавања са колегама. У вези је вријеме за искрен разговор о границама, док слободне очекује снажан и магнетичан сусрет који ће их продрмати. Избаците унутрашњу напетост.

Стријелац

Дозволите себи промјену средине или краћи излет јер ће вам спонтани планови донијети најбоље резултате. Уживајте у заједничким активностима и хумору са вољеном особом, а ако сте слободни, неко вам може врло лако и неформално "улетјети" у живот. Не претјерујте са темпом.

Јарац

Фокусирајте се на планирање наредне седмице и практичне ствари, али немојте дозволити да вам посао одузме цијели викенд. Партнеру ће значити мирна заједничка вечера, док слободни могу очекивати постепен напредак у односу са особом која им се већ дуго допада. Спавајте више.

Водолија

Добићете одличну идеју за рјешавање проблема који вас дуго оптерећује, само је немојте форсирати другима. Искористите дан за рашчишћавање неспоразума у вези, док би слободне могла изненадити веома занимљива порука преко друштвених мрежа. Потребан квалитетан сан.

Рибе

Успорите темпо и радите само оно што је неопходно да бисте сачували енергију и унутрашњи мир. Заузети ће уживати у дубоком емотивном повезивању без притиска, а слободни ће кроз суптилне поруке почети да осјећају нечију привлачну енергију. Потребно вам је опуштање.

Хороскоп

астрологија

