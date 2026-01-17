Logo
Large banner

На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

Извор:

СРНА

17.01.2026

08:32

Коментари:

0
На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

На концерту Марка Перковића Томпсона у Сплиту поново се орио усташки поздрав "За дом спремни!", као и снакдирање "Ајмо, усташе".

Сплитска дворана "Грипе" синоћ је била крцата, а уочи почетка концерта кренуло је скандирање "Ајмо, усташе", преноси "Далматински портал".

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић открио шта му недостаје да би срушио Синера и Алкараза

Током извођења пјесме "Бојна Чавоглаве" заорио се усташки поздрав "За дом спремни!".

Томпсон се на концерту на "Грипама" појавио у црној мајици са бројем 03941158, што је затворски број терористе Звонка Бушића, који је 1976. године учествовао у отмици америчког путничког авиона.

Магла-вријеме-улица

Друштво

Магла у већини крајева, коловози мокри

Због посљедица те акције, укључујући смрт америчког полицајца, Бушић је био је осуђен на дугогодишњу казну и провео је 32 године у затвору.

Подијели:

Таг:

Marko Perković Tompson

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ушли као купци у радњу, па украли 10.000 евра: Власник завршио на хауби аутомобила

Хроника

Ушли као купци у радњу, па украли 10.000 евра: Власник завршио на хауби аутомобила

1 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

Бејби бум у Српској

1 ч

0
Појединим корисницима обустављена исплата пензија

Друштво

Појединим корисницима обустављена исплата пензија

1 ч

0
У Француској поднијет парламентарни приједлог за излазак из НАТО-а

Свијет

У Француској поднијет парламентарни приједлог за излазак из НАТО-а

1 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Регион

Због инцидената током блокада у Подгорици и Зети биће процесуирано 18 особа

11 ч

0
Лутрија лото листић

Регион

Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: Промијенио сам тактику

13 ч

0
Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: "Промијенио сам тактику"

Регион

Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: "Промијенио сам тактику"

21 ч

0
Хрватску посланицу ударила струја у Сабору

Регион

Хрватску посланицу ударила струја у Сабору

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

35

Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике

09

31

Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића

09

28

Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

09

27

У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

09

25

Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner