На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

На концерту Марка Перковића Томпсона у Сплиту поново се орио усташки поздрав "За дом спремни!", као и снакдирање "Ајмо, усташе".
Сплитска дворана "Грипе" синоћ је била крцата, а уочи почетка концерта кренуло је скандирање "Ајмо, усташе", преноси "Далматински портал".
Током извођења пјесме "Бојна Чавоглаве" заорио се усташки поздрав "За дом спремни!".
Томпсон се на концерту на "Грипама" појавио у црној мајици са бројем 03941158, што је затворски број терористе Звонка Бушића, који је 1976. године учествовао у отмици америчког путничког авиона.
Због посљедица те акције, укључујући смрт америчког полицајца, Бушић је био је осуђен на дугогодишњу казну и провео је 32 године у затвору.
