У Француској поднијет парламентарни приједлог за излазак из НАТО-а

Извор:

Танјуг

17.01.2026

08:14

Коментари:

0
Фото: Atypeek Dgn/Pexels

У Француској је први пут поднијет парламентарни приједлог који позива на повлачење земље из НАТО-а, а иницијативу је покренула потпредсједница Народне скупштине и чланица љевичарске странке Непокорена Француска (ЛФИ), Клеманс Гете.

Резолуција захтијева раскид са западним војним савезом и долази у тренутку растуће сумње у улогу САД и правац европске безбједносне политике, преноси "Берлинер Цајтунг".

Гете је навела да политика Сједињених Америчких Држава, укључујући "незакониту отмицу предсједника Венецуеле (Николаса Мадура)", пријетње Гренланду, санкције европским званичницима и наметање трговинских споразума - показује да САД "ефикасно додјељују ЕУ статус вазалне државе".

Она сматра да чланство Француске у НАТО-у излаже земљу стратешком ризику и могло би да је увуче у сукобе који нису у складу са њеним интересима.

Према Гетеу, излазак из НАТО-а омогућио би Француској да поврати војну и дипломатску независност, постане несврстана сила и, захваљујући нуклеарном одвраћању, самостално брани своју територију.

Истовремено, раскид са савезом не значи изолацију, већ би Француска могла да повећа свој међународни утицај и промовише мировне иницијативе у франкофонији, Уједињеним нацијама, ОЕБС-у и другим форумима.

Политички контекст показује да овакав потез није немогућ: љевичарски савез ЛФИ има најјачу фракцију у Народној скупштини, док десничарски Национално окупљање, Марин Ле Пен, такође критикује НАТО.

Предсједник Француске Емануел Макрон више пута је изражавао сумњу у правац алијансе, упозоравајући на претње из Вашингтона, посебно у вези са Гренландом.

Макрон је 2019. чак НАТО описао као "мождано мртав".

Тагови:

Француска

NATO

Коментари (0)
