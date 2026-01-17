Хоће ли Америка напустити НАТО?

Извор:
Sputnjik
17.01.2026
07:59
Бивши генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг изјавио је да не искључује могућност да Сједињене Државе, усљед несугласица са европским чланицама алијансе, могу напустити НАТО, преноси немачки "Шпигл".
- Морамо да градимо односе са САД, а то значи и да треба да говоримо када се с њима не слажемо. Друга порука је сљедећа: не могу да обећам да ће САД остати у НАТО. Нико то не може да обећа - рекао је Столтенберг.
Он је нагласио да остале чланице НАТО треба да учине све што је у њиховој моћи како би смањиле ризик од изласка САД из савеза, али и да остану у позицији која ће им омогућити да "се изборе с тим, ако до тога ипак дође".
- Ништа није вјечно, околности се могу мијењати. Али можемо да се запитамо које акције повећавају шансе за очување НАТО и трансатлантског јединства - додао је.
