Путин: Русија може да буде лидер беспилотне револуције

Извор:

РТ Балкан

16.01.2026

22:20

Коментари:

0
Путин: Русија може да буде лидер беспилотне револуције
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Русија треба и може да постане лидер у употреби беспилотних система, који представљају праву револуцију у саобраћају, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Путин је у петак обишао експериментални депо московског метроа, гдје је имао прилике да види беспилотни трамвај и друга возила без возача, као и роботе који се користе за гашење пожара, чишћење и друге послове.

"Ово је импресивно: и смјелост и разноликост приједлога дизајнера, и како технологије које су створили радикално мијењају живот око нас и стварају праву економију аутономних система", изјавио је руски предсједник које је у једном тренутку сјео и на место предвиђено за возача.

На састанку са високим државним функционерима после изложбе, Путин је позвао, како владу тако и гувернере руских области, да учествују у "револуцији" коју аутономна технологија представља не само у саобраћају, већ и у привреди уопште.

"Јасно је да имамо научни, људски и индустријски потенцијал да постанемо један од глобалних лидера у развоју, производњи и, наравно, широкој имплементацији аутономних система", додао је Путин.

Русија је постигла много тога, али још има аспеката беспилотне технологије у којима заостаје, као на примјер таксији без возача, напоменуо је предсједник.

По Путину, увођење беспилотних возила у свакодневни живот није пролазни тренд већ неопходност, јер би се тиме ослободила радна снага за продуктивније послове и стваралаштво.

Руски предсједник је позвао да се употреба аутономних система удесетостручи, да се уклоне препреке за њихову интеграцију у привреду, а да се у међувремену постојећи прописи примењују без страха.

Путин је указао на Москву као несумњивог лидера у примени дронова, чија би искуства требало да примене и други региони Русије. У пријестоници од прошле године већ саобраћа трамвај без возача, док ће први беспилотни возови Метроа почети са радом до краја 2026.

У Москви такође саобраћају "Јандексови" роботи-достављачи, који се масовно производе од 2024. а досад су већ обавили преко 850.000 испорука.

Развој националне индустрије беспилотног транспорта је део стратегије суверенитета, нагласио је Путин. Програме, алгоритме и моделе вештачке интелигенције за управљање аутономним системима треба да пишу домаћи програмери. Потребно је да се образовни систем прилагоди за обуку тих кадрова, додао је предсједник Русије, преноси РТ Балкан.

Путин је предложио да се у ту сврху користе позамашна искуства пилота борбених дронова из зоне Специјалне војне операције, што би им пружило прилику да се послије интегришу у цивилни живот.

Русија

Владимир Путин

Коментари (0)
