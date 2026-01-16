Logo
Малољетник бацио бомбу у стан вршњака

Извор:

Дневник.хр

16.01.2026

20:23

Малољетник бацио бомбу у стан вршњака
Фото: Markus Spiske/Pexels

У Берлину је у сриједу рано ујутро дошло до експлозије након што је тинејџер бацио бомбу на балкон стана.

Убрзо је дошло до снажне експлозије, а пламен је захватио балкон. Пожар се убрзо проширио на цијели стан.

Двије особе су повријеђене, 53-годишња жена и њен син, те су хоспитализовани због удисања дима, саопштила је берлинска полиција, преноси Феникс.магазин.де.

avion

Свијет

Авио-превозници позвани да избјегавају ирански ваздушни простор

Ватрогасци су брзо ставили пожар под контролу, а полиција је ухапсила 14-годишњег починиоца недалеко од мјеста догађаја.

Према службеним информацијама, нападнути д‌јечак већ је раније био малтретиран и имао проблема с вршњацима. Младић који је бацио бомбу већ је познат полицији због ранијих прекршаја. Истрага је у току, а истражиоци покушавају утврдити мотив напада, преноси Дневник.хр.

