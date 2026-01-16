Малољетник бацио бомбу у стан вршњака

Извор:
Дневник.хр
16.01.2026
20:23
Коментари:0
У Берлину је у сриједу рано ујутро дошло до експлозије након што је тинејџер бацио бомбу на балкон стана.
Убрзо је дошло до снажне експлозије, а пламен је захватио балкон. Пожар се убрзо проширио на цијели стан.
Двије особе су повријеђене, 53-годишња жена и њен син, те су хоспитализовани због удисања дима, саопштила је берлинска полиција, преноси Феникс.магазин.де.
Свијет
Авио-превозници позвани да избјегавају ирански ваздушни простор
Ватрогасци су брзо ставили пожар под контролу, а полиција је ухапсила 14-годишњег починиоца недалеко од мјеста догађаја.
Према службеним информацијама, нападнути дјечак већ је раније био малтретиран и имао проблема с вршњацима. Младић који је бацио бомбу већ је познат полицији због ранијих прекршаја. Истрага је у току, а истражиоци покушавају утврдити мотив напада, преноси Дневник.хр.
Свијет
48 мин0
Остали спортови
55 мин0
Регион
57 мин0
Наука и технологија
59 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму