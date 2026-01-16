Хакери сада могу шпијунирати путем слушалица и звучника

16.01.2026
Додатак Googl-a Fast pair намијењен је повезивању слушалица и звучника с Андроид или ChromeOS уређајем само једним додиром. Али, сада се чини да је цијена те погодности сигурносна рањивост која би милионе уређаја могла оставити отворенима за хакере и прислушкиваче.
То запањујуће откриће направили су сигурносни истраживачи у белгијској групи за рачунарску сигурност и индустријску криптографију Универзитета КУ Леувен, који су скуп рањивости назвали "WhisperPair".
Тамо је истрага открила да хакери могу приступити 17 главних модела слушалица и звучника једнако лако као и обични корисници.
Уређаје производе компаније из цијеле индустрије, укључујући Google, Јабра, ЈБЛ, Logitech, Marshall, Nothing, OnePlus, Sony, Соундцоре и Xiaomi.
У пракси, уљез би потенцијално могао добити контролу над микрофоном и звучницима вашег уређаја или чак пратити вашу локацију.
То би им омогућило да репродукују властити звук у ваше слушалице или тихо укључе ваше микрофоне и прислушкују ваше разговоре.
Ако је циљани уређај компатибилан с Googleovim системом за праћење локације Финд Хуб, могли би вас пратити у стварном свијету.
И колико год то застрашујуће звучало, ово није ни први пут да су опасни хакери провалили у Финд Хуб.
Што је још горе, то се може учинити чак и ако уређај жртве користи иОС, а мета никада прије није користила Googleov производ.
Ако ваш уређај никада није био повезан с Google рачуном - што би могао бити случај ако сте корисник iPhonea - хакер га не само да може шпијунирати, већ га и упарити са својим Google рачуном.
То је зато што Googleov систем идентификује први Андроид уређај који се повеже с циљаним звучницима или слушалицама као власника, што је слабост која би хакеру омогућила праћење ваше локације у властитој апликацији Финд Хуб, преноси "TechRadar".
