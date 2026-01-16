Астронаут чуо мистериозни звук који није требало да чује: "Фантомско куцање"

Прије више од двије деценије година, Јанг Ливеј - први Кинез у свемиру - пријавио је да је чуо језиви звук унутар своје капсуле, а овај феномен, који као да пркоси основним законима физике, и данас збуњује научнике. Штавише, Јанг није једини астронаут који га је чуо.

Како би открио извор звука, Јанг је погледао кроз прозор, трагајући за знаковима удара или оштећења на летјелици

Током Јангове мисије никада није пронађен ниједан траг судара

Прије више од двије деценије година, Јанг Ливеј - први Кинез у свемиру - пријавио је да је чуо језиви звук унутар своје капсуле, а овај феномен, који као да пркоси основним законима физике, и данас збуњује научнике. Штавише, Јанг није једини астронаут који га је чуо.

Сцена Ово нико није очекивао: Девито открио како је настао дует са Бајагом

У бескрајној тишини орбите, сваки неочекивани шум може да изазове панику. Управо то се догодило 2003, када је Јанг, први кинески астронаут, започео своју историјску мисију. Током лета, изненадио га је необичан звук куцања који је одзвањао унутар летјелице - тренутак који ће касније постати једна од трајних мистерија свемирских летова.

- Звучало је као да неко удара по трупу, попут ударца дрвеним чекићем по металној канти… Звук није долазио ни споља ни изнутра из брода – рекао је Јанг касније Би-би-си-ју.

Наука и технологија Астронаут из Њемачке ће први из Европе путовати на Мјесец

Како би открио извор звука, Јанг је погледао кроз прозор, трагајући за знаковима удара или оштећења на летјелици. Да ли се радило о механичком квару или проблему у конструкцији? Или је нешто споља то узроковало? Ништа није дјеловало неуобичајено, али се звук ипак настављао.

Како пише “Футура”, временом је Јанг научио да живи са тим, на крају називајући феномен “нормалном појавом“. Снимак звука, било видео било аудио, не постоји.

"Ово је немогуће"

Из угла физике, Јангово искуство не би требало да буде могуће.

Свијет Астронаути из Кине не могу на Земљу због оштећења свемирског брода

- Звучним таласима је потребан посредник - ваздух, вода или чврста материја - да би се ширили – рекао је за “Дејли галакси” професор Го Чер Хјанг, стручњак за свемирско инжењерство са Националног универзитета у Сингапуру.

Али у вакууму свемира нема медијума који би преносио звук. По свој логици, Јанг није требао да чује ама баш ништа.

Шта је онда узроковало мистериозни звук?

Научници су понудили неколико могућих објашњења:

Најједноставније је физички удар – док орбитирају стотинама километара изнад Земље, свемирске летјелице изложене су сталној претњи од тзв. микро-отпада - ситних честица које се крећу толиком брзином да могу да пробију метал. Професор Го је рекао да је, ако је заиста било звука куцања, “можда неки објекат ударио у летјелицу”. Ипак, он је признао да је ова теорија спекулативна и готово немогућа за потврду. Током Јангове мисије никада није пронађен ниједан траг судара.

Друга теорија, коју је изнио професор Ви-Сенг Со, такође из Сингапура, указује на екстремне промјене температуре којима су летјелице изложене. Он је рекао да би звук могло да објасни “ширење и скупљање трупа док пролази кроз драстичне температурне разлике”. Ако је то тачно, звук би могао да буде просто резултат савијања материјала под термичким напрезањем.

Куцање су чули и други астронаути

Јанг није једини који је чуо мистериозни звук. Кинески медији касније су извијестили да су и други њихови астронаути - током мисија 2005. и 2008. - чули исто куцање. Јанг је чак на то упозоравао будуће астронауте прије полијетања.

- Ако га чујете, немојте се узнемирити — и мени се то догодило – говорио им је.

Временом је ово, тзв. “фантомско куцање” малтене постало традиција кинеских свемирских летова и више се није сматрало разлогом за страх, већ је постало прихваћени дио живота у орбити, наводи “Футура”.

Наука и технологија Кинески астронаути произвели кисеоник вјештачком фотосинтезом

Ипак, без чврстих доказа, мистерија опстаје. Она је језиви подсјетник да истраживање простора изван нашег свијета и даље обилује неодговореним питањима - и да чак и тишина свемира може да има своје тајне.