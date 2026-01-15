Logo
Деактивирано готово пет милиона налога на друштвеним мрежама

15.01.2026

15:42

Фото: Pixabay

Компаније које управљају друштвеним мрежама деактивирале су готово пет милиона налога који припадају аустралијским тинејџерима у првих мјесец дана од ступања на снагу забране за особе млађе од 16 година, саопштила је регулаторна агенција за интернет.

У саопштењу се прецизира да су платформе до сада уклониле око 4,7 милиона налога који припадају особама млађим од 16 година, у складу са законом који је ступио на снагу 10. децембра.

Ово су први званични подаци о усклађености са новим законом и сугеришу да платформе предузимају значајне кораке да би се придржавале прописа и избјегле казне које могу да иду до 49,5 милиона аустралијских долара /33 милиона америчких долара/.

Овај број је далеко већи од процјена које су кружиле прије усвајања закона.

horoskop

Занимљивости

Астролози тврде: Ово је најпроблематичнији хороскопски знак

"Мета" је саопштила раније да је уклонила око 550.000 налога малољетника са својих сервиса "Инстаграм", "Фејсбук" и "Тредс".

Правило о минималној старости примјењује се и на "Гуглове" сервисе "Јутјуб", "ТикТок", "Снепчет", као и на "Икс", који је у власништву Илона Маска.

"Редит" је саопштио да се придржава забране, али да ће тужити Владу Аустралије и затражити да се забрана поништи.

