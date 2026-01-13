Logo
Кинеско „вјештачко Сунце“ пробило кључну границу у развоју нуклеарне фузије

13.01.2026

12:42

Коментари:

0
Научници који раде на пројекту кинеског „вјештачког Сунца“ објавили су да је пробијен такозвани Гринвалдов лимит, који је деценијама ограничавао рад фузионих реактора.

Ово достигнуће, чији су резултати објављени у часопису Science Advances, представља напредак у овладавању фузијом — процесом који се одвија на Сунцу и другим звијездама.

Фузија је процес спајања језгара лаких атомских елемената, при чему се ослобађа огромна количина енергије. Контролисана фузиона реакција ослобађа око четири милиона пута више енергије од сагоревања угља, нафте или гаса и четири пута више од фисије која се користи у нуклеарним електранама. Поред тога, нуклеарна фузија нуди потенцијал готово неограниченог извора енергије без емисија гасова стаклене баште и са знатно мање нуклеарног отпада.

Кинеско „вјештачко Сунце“, односно Експериментални напредни суперпроводни токамак (EAST), налази се у граду Хефеј на истоку земље. Од почетка рада 2006. године, EAST служи као отворена тест-платформа за кинеске и међународне научнике, који на њему спроводе експерименте и истраживања повезана са фузијом.

илу-шах-27092025

Занимљивости

Најпаметнији људи рађају се у три хороскопска знака

Ријеч је о наизглед једноставној реакцији. На примјер, изотопи водоника — деутеријум и трицијум — спајају се и притом настају хелијум и неутрон. Да би се то догодило, гориво мора бити у стању плазме, односно загријано на више од 150 милиона степени Целзијуса. Даље, како би дошло до спајања језгара, плазма довољне густине мора се задржати довољно дуго без додиривања зидова посуде у којој се налази.

То се постиже уз помоћ снажних магнетних поља у такозваним магнетним боцама, односно токамацима, које су осмислили руски физичари Андреј Сахаров и Игор Там, на основу идеје Олега Лаврентјева. Амерички физичар Мартин Гринвалд са Масачусетског технолошког института формулисао је 1988. године закон на којем се заснивају стратегије изградње токамака. Гринвалдов лимит представља максималан број честица плазме који се може сабити у токамаку уз стабилан рад без пробоја плазме.

Прошле године кинески научници објавили су да је реактор EAST одржавао стабилну плазму пуних 1.066 секунди, што је више него двоструко бољи резултат у односу на претходни рекорд тог реактора од 403 секунде.

Сада су известили да су померили густину плазме изнад Гринвалдовог лимита. Тврде да су постигли 30 до 65 одсто већу густину плазме у односу на вредности које EAST уобичајено достиже, преноси „Јутарњи“.

Коментари (0)
