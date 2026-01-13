Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

13.01.2026
11:25
Коментари:0
Побољшајте свако gaming искуство: Паметни алати за играње сусрећу се с врхунским перформансама
Ваш Galaxy није само телефон, он је ваш креативни студио, лични асистент и дигитални сеф у једном. У овој серији од шест текстова, пети чланак открива функције које тихо чине свакодневни живот паметнијим, једноставнијим и забавнијим. Од потпуне персонализације и аутоматизације, преко професионалних фото-алата, до напредних опција приватности – сваки Galaxy уређај је направљен да превазиђе очекивања. Уз то, Galaxy A серија добија до шест година OS ажурирања, док Galaxy S и Z серије добијају до седам година, тако да ваш Galaxy наставља да се развија дуго, након што сте га први пут укључили.
Без обзира да ли јурите стазама омиљеног симулатора вожње, истражујете отворене свјетове RPG игара или ловите врх љествица у пуцачинама из првог лица, Game Launcher вам помаже да останете потпуно фокусирани. Утишава обавјештења, оптимизује перформансе и нуди уграђене алате за снимање екрана, израду screenshotова и управљање потрошњом батерије. Додајте томе снажне Galaxy чипсете и напредне системе хлађења с парним коморама и у рукама имате праву gaming машину која стане у џеп. Играјте дуже, глаткије и паметније, гдје год се налазили. Ваш Galaxy спреман је за сљедећу „boss“ битку.
Кад је вријеме за промјену темпа, Samsung DeX омогућава да свој Galaxy S25 у неколико секунди повежете с монитором и претворите га у стоно радно окружење. Bluetooth тастатура и миш, multitasking, као и омиљене канцеларијске апликације у пуном екрану? Наравно.
Савршена комбинација: Серија Galaxy S25 обједињује снагу и ефикасно хлађење за играње на вишем нивоу, multitasking и врхунске перформансе – ваша џепна конзола и продуктивни центар у једном елегантном уређају.
Још немате Samsung Galaxy уређај или имате старији модел? Samsung вас позива да преузмете Try Galaxy апликацију и испробате најновије функције Galaxy уређаја на екрану властитог телефона.
О компанији Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung инспирише свијет и обликује будућност идејама и технологијама које доносе трансформацију. Компанија редефинише свјетове телевизора, дигиталног оглашавања, паметних телефона, носивих уређаја, таблета, кућних апарата и мрежних система, као и меморије, LSI система и ливених рјешења. Samsung такође усавршава технологије медицинских снимања, HVAC рјешења и роботику, а исто тако ствара иновативне аутомобилске и аудио производе преко компаније Harman. Уз свој SmartThings екосистем, отворену сарадњу са партнерима и интегрисање AI у своју понуду, Samsung пружа савршено и интелигентно повезано искуство. За најновије вијести посјетите Samsung Newsroom на адреси https://www.samsung.com/ba/news/.
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
18 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
11
35
11
27
11
25
11
24
11
21
Тренутно на програму