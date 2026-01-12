Ево како људи користе Линкедин мрежу за шпијунирање симпатија

Извор:
Телеграф
12.01.2026
16:37
Линкедин се све више користи за праћење бивших партнера и људи из прошлости, бришући границу између професионалног и приватног.
Видљивост на Линкедину повезана је са пословним приликама, али омогућава и нежељено праћење од стране бивших партнера и проблематичних особа.
Линкедин Премиум омогућава анонимно прегледање профила, што ствара систем дигиталног надгледања.
Слабије контроле приватности чине Линкедин потенцијалним безбједносним проблемом, јер профили садрже осетљиве информације.
Култура "Линкедин инфлуенсера" подстиче кориснике на изложеност, повећавајући ризик од непожељне пажње.
Линкедин је годинама важио за строго пословну друштвену мрежу, намијењену каријери, запошљавању и личном брендирању. Данас се та слика мења. Све чешће се користи и за праћење бивших партнера, симпатија и људи из прошлости, чиме се брише граница између професионалног и приватног.
Бренда Статман, бренд менаџерка из Финикса, признаје да је више пута доживјела озбиљно непријатне ситуације јер је заборавила да укључи приватни режим прије него што је погледала профил бившег или потенцијалног партнера. За разлику од Инстаграма или Фејсбука, ЛинкедИн често открива ко вам је гледао профил, што такво понашање чини лако уочљивим.
Ситуација је постала још непријатнија када је њена мајка прегледала профил мушкарца са којим се виђала. Када је он то примјетио, Статман је покушала да се извуче причом да је користила мајчин телефон, иако је касније признала да је то била лаж и да је у питању било чисто породично шпијунирање на Линкедину.
Таква искуства нису реткост. Људи сведоче да су ухватили бивше партнере како им редовно гледају Линкедин профиле, некад чак и на рођендан. Неки су грешком слали захтијеве за повезивање бившим свекрвама, док су други добијали пасивно-агресивне коментаре испод пословних објава од људи са којима су одавно прекинули контакт.
За разлику од других мрежа, Линкедин кориснике ставља у специфичну дилему. Видљивост је директно повезана са пословним приликама, али иста та отвореност омогућава да вас прате бивши партнери, чланови породице или чак особе са проблематичним понашањем из прошлости.
Додатни слој проблема долази из Линкедин Премиум модела. На бесплатној верзији можете видјети ко вам је гледао профил, али само ако и сами дозволите да други виде вас. Плаћене верзије омогућавају анонимно прегледање, што је створило читав систем дигиталног надгледања и скривања. Неки корисници отворено кажу да плаћају Премиум само да би избегли срамоту.
За дио људи, ово је само непријатна или смешна појава. За друге, посебно оне са искуством узнемиравања или праћења, Линкедин постаје озбиљан безбједносни проблем. Профил често садржи податке о локацији, послодавцу и каријери, што може бити ризично.
Стручњаци упозоравају да Линкедин има слабије контроле приватности у поређењу са другим мрежама. Очекује се потпуна транспарентност, а изостављање информација често се тумачи као професионални минус, нарочито код регрутера.
Истовремено, култура "Линкедин инфлуенсера" гура кориснике ка сталној изложености. Од њих се очекује да дијеле личне приче, снимају видео садржаје и јавно славе сваки пословни успјех, јер се то представља као пут ка каријерном напретку. Тиме се додатно повећава ризик од непожељне пажње.
Психолози подсећају да праћење бивших партнера на мрежама може отежати емоционални опоравак и продужити везаност за прошлост. Линкедин је у том смислу посебно проблематичан јер чак и неутрална радозналост може деловати инвазивно.
Иако постоје и приче са срећним крајем, где су се стари познаници поново повезали управо преко ЛинкедИна, једно је јасно. Линкедин више није само мрежа за посао, већ мјесто гдје се професионални и приватни животи сударају на начин који многима ствара нелагодност.
Тренутно на програму