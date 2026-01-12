Logo
Министарство просвјете: Нема толеранције за злоупотребу положаја

Извор:

АТВ

12.01.2026

16:13

Министарство просвјете: Нема толеранције за злоупотребу положаја

Поводом информација које су се појавиле у јавности у вези са подношењем извјештаја због постојања сумње о почињеном кривичном дјелу против директора једне основне школе у Републици Српској, Министарство просвјете и културе саопштило је да неће толерисати било какав облик злоупотребе службеног положаја или противправног поступања у образовном систему.

Министарство позива надлежне институције да у што краћем року утврде све релевантне околности како би се заштитио јавни интерес.

Министарство ће, у складу са развојем поступка и у оквиру законских могућности, благовремено информисати јавност о евентуалним даљим корацима, саопштено је из овог министарства.

Тагови:

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

злоупотреба положаја

