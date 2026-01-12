Logo
Влада Српске одлучила - сриједа нерадни дан

Извор:

АТВ

12.01.2026

13:17

Влада Српске одлучила - сриједа нерадни дан
Фото: АТВ

Влада Републике Српске донијела je Закључак да се сриједа 14.1.2026. године прогласи нерадним даном.

Тога дана неће радити републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и установе и други који Нову годину обиљежавају по јулијанском календару.

Руководиоци наведених органа су обавезни да до краја календарске године организују рад због остваривања пуног годишњег фонда радних дана.

