Влада Српске одлучила - сриједа нерадни дан

Извор:
АТВ
12.01.2026
13:17
Коментари:0
Влада Републике Српске донијела je Закључак да се сриједа 14.1.2026. године прогласи нерадним даном.
Тога дана неће радити републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и установе и други који Нову годину обиљежавају по јулијанском календару.
Руководиоци наведених органа су обавезни да до краја календарске године организују рад због остваривања пуног годишњег фонда радних дана.
