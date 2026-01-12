Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас

Извор:
АТВ
12.01.2026
Актуелни хладни талас у региону потрајаће до сриједе, након чега следи осетно отопљење које би могло да траје најмање десетак дана, а могуће и до две недеље, најављује метеоролог аматер Марко Чубрило.
Ипак, према његовим најавама, отопљење се неће задуго задржати јер већ послије 24. јануара постоји могућност за ново захлађење.
"До сриједе хладно и углавном суво, само понегдје најчешће уз слаб снијег. Дуваће умјерен, западни и сјеверозападни вјетар који ће у сриједу окренути на југозападни смјер. Ноћи и јутра врло хладни уз мразеве од -17 до -7, а локално и око -20 степени Целзијуса", истиче метеоролог Чубрило.
Данас у БиХ и широм региона очекује се "ледени дан". Јутрошње минималне температуре на појединим мјестима досезале су -17.
У уторак нас очекује јутро облачно, око ријека и по котлинама понегдје магла.
"На истоку врло хладно уз умерен до јак мраз, у осталим предјелима виша температура. Током дана се наставља облачно и углавном суво вријеме уз пораст температуре. Врло слаба киша је могућа понегдје на западу, а на планинама ће провејавати слаб снијег. На истоку и сјеверу промјенљиво облачно уз краће сунчане периоде. Током дана на сјеверу и западу ће бити вјетровито, до вечери вјетар слаби", саопштено је из РХМЗ.
Промјена времена, како објашњава Чубрило, се за сада као могућност јавља се око 24. јануара када би антициклон над западом Русије и истоком Скандинавије могао довољно ојачати да промијени ваздушна струја те и да умјесто релативно топлог јужног и југозападног по својој источној периферији покрене осјетно хладније сјевероисточно.
Ипак, он истиче да је ријеч тек о слабом и нестабилном сигналу и да је за сада немогуће давати прецизније прогнозе, уз напомену да зима, по свему судећи, још није рекла посљедњу ријеч.
