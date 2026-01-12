Logo
РХМЗ: Стиже промјена времена у Српску

12.01.2026

12:01

Републику Српску наредних дана очекује углавном суво и топлије вријеме у односу на почетак године, па ће тако бити и сутра навече, на дочеку православне Нове године, речено је Срни у Републичком хидрометеоролошком заводу.

Након што је јутрос било најхладније и температура ваздуха се спуштала и до минус 17 степени, метеоролог Милица Ђорђевић најавила је да слиједи постепено отопљење.

"Наредни дани доносе прилив топлог ваздуха, а почеће да дува и умјерен, повремено јак југо, довољно да буде топлије", рекла је Ђорђевићева.

Према њеним ријечима, сваким даном ће бити све топлије, али се сутра ујутро очекује мраз, мало јачи на истоку.

Она је навела да ће сутра навече, за дочек православне Нове године, бити суво, пријатно и температуру која ће у већини крајева у поноћ углавном бити у плусу, а на истоку и на планинама око минус два-три степена Целзијусова.

"У Бањалуци и већини крајева на сјеверу у поноћ ће бити два до три степена, а у Херцеговини осам, можда чак и девет степени Целзијусових", напоменула је Ђорђевићева.

Додала је да су повремене падавине могуће за викенд, односно крајем суботе.

Временска прогноза

Бањалука

