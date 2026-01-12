Logo
Зељковић: Градска управа да испуни захтјеве пољопривредника

АТВ

12.01.2026

11:31

Фото: АТВ
Фото: АТВ

О бризи Градске управе Бањалука према пољопривредницима најбоље говори чињеница да је током мандата актуелне градске администрације забиљежен један масовни протест, као и више најава протеста бањалучких пољопривредника, каже Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града.

- Разлози незадовољства су бројни, од неисплаћених субвенција, преко нереализованих амандмана на буџет и смањених издвајања за пољопривреду у односу на претходне године, до дуга од два милиона КМ по основу подстицаја. Зато је, у најмању руку лицемјерна изјава Бојана Кресојевића да "подршка пољопривредницима није политика, већ обавеза", имајући у виду да је управо у периоду његовог обављања функције менаџера града Бањалука незадовољство пољопривредника кулминирало - истакао је Зељковић.

66f4346e673d1 бојан савић

Градови и општине

Савић одбрусио Кресојевићу: Прво исплатите старе дугове пољопривредницима!

Прије било каквих изјава и покушаја пребацивања одговорности, каже да је неопходно почистити у сопственом дворишту, испунити оправдане захтјеве бањалучких пољопривредника, а тек потом говорити о обавезама и одговорности према овом сектору шире.

Богољуб Зељковић

