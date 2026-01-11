Савић одбрусио Кресојевићу: Прво исплатите старе дугове пољопривредницима!

11.01.2026
14:48
Коментари:1
Након што је посланик ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске Бојан Кресојевић данас позвао Владу Републике Српске да хитно повећа премију за литру млијека на 0,33 КМ и повећа квоте регресираног горива за произвођаче млијека, како би се спријечило “гашење села”, оштрим одговором огласио се Бојан Савић, предсједник бијељинског СНСД-а.
Савић је у јавној реакцији на друштвеној мрежи Икс истакао да би прије разматрања нових захтјева и повећања буџетских давања, требало ријешити постојећа дуговања према пољопривредницима, посебно на подручју Града Бијељина.
„Прије него влада размотри твој приједлог, питај Станивуковића колико је исплатио подстицаја у претходне двије године. Питај Љубишу Петровића за сљедеће податке:
2024. година – Град Бијељина дужан пољопривредницима 1,3 милиона КМ.
2025. година – Град Бијељина дужан пољопривредницима 2,7 милиона од укупно 2,8 милиона аграрног буџета. Исплаћена само подршка за сајам Интерагро, Купусијаду у Црњелову и Митровдански вашар (то је тих 100 хиљада).
⛔ Село се гаси, а влада се чешља!— Бојан Кресојевић (@TheReformer_) January 11, 2026
Не смијемо дозволити да нам се села гасе.
Зато влада под хитно мора усвојити захтјеве произвођача млијека:
✅ Повећати премију по литри млијека на 0,33 КМ,
✅ Повећати квоте регресираног горива на 50 литара по грлу. pic.twitter.com/mHGSTbdnU5
Поред тога, убацили су у Одјељење за пољопривреду ставку 500.000 КМ за субвенцију кукуруза, нису исплатили ни то. Е моји ‘реформатори’ и ‘доносиоци промјена'“, написао је Савић.
Његова реакција долази у тренутку када произвођачи млијека у Републици Српској најављују смањење производње због ниске откупне цијене млијека.
Кресојевићев приједлог, објављен јутрос уз поруку „Село се гаси, а влада се чешља!“, изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама – од подршке до оптужби за лицемјерје, с обзиром на то да се дио критика односи управо на градске власти у Бијељини и Бањалуци.
