Савић одбрусио Кресојевићу: Прво исплатите старе дугове пољопривредницима!

11.01.2026

14:48

Коментари:

1
Савић одбрусио Кресојевићу: Прво исплатите старе дугове пољопривредницима!

Након што је посланик ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске Бојан Кресојевић данас позвао Владу Републике Српске да хитно повећа премију за литру млијека на 0,33 КМ и повећа квоте регресираног горива за произвођаче млијека, како би се спријечило “гашење села”, оштрим одговором огласио се Бојан Савић, предсједник бијељинског СНСД-а.

Савић је у јавној реакцији на друштвеној мрежи Икс истакао да би прије разматрања нових захтјева и повећања буџетских давања, требало ријешити постојећа дуговања према пољопривредницима, посебно на подручју Града Бијељина.

„Прије него влада размотри твој приједлог, питај Станивуковића колико је исплатио подстицаја у претходне двије године. Питај Љубишу Петровића за сљедеће податке:

2024. година – Град Бијељина дужан пољопривредницима 1,3 милиона КМ.

2025. година – Град Бијељина дужан пољопривредницима 2,7 милиона од укупно 2,8 милиона аграрног буџета. Исплаћена само подршка за сајам Интерагро, Купусијаду у Црњелову и Митровдански вашар (то је тих 100 хиљада).

Поред тога, убацили су у Од‌јељење за пољопривреду ставку 500.000 КМ за субвенцију кукуруза, нису исплатили ни то. Е моји ‘реформатори’ и ‘доносиоци промјена'“, написао је Савић.

Његова реакција долази у тренутку када произвођачи млијека у Републици Српској најављују смањење производње због ниске откупне цијене млијека.

Кресојевићев приједлог, објављен јутрос уз поруку „Село се гаси, а влада се чешља!“, изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама – од подршке до оптужби за лицемјерје, с обзиром на то да се дио критика односи управо на градске власти у Бијељини и Бањалуци.

Бојан Савић

Бојан Кресојевић

