Традиционално дружење са грађанима Теслића

Извор:
АТВ
09.01.2026
11:23
Коментари:0
Предсједник Градског одбора СНСД Теслић Радислав Ђурић са својим сарадницима организовао је традиционално дружење са грађанима на улицама Теслића уз кувано вино и чај поводом Дана Републике Српске.
Свим Теслићанима, као и свим становницима Републике Српске, пожељели су срећан Дан Републике.
Живјеће огњиште! Живјеће Република Српска.
