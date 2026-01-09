Logo
Традиционално дружење са грађанима Теслића

АТВ

09.01.2026

11:23

0
Фото: Printscreen/Facebook/SNSD Teslić

Предсједник Градског одбора СНСД Теслић Радислав Ђурић са својим сарадницима организовао је традиционално дружење са грађанима на улицама Теслића уз кувано вино и чај поводом Дана Републике Српске.

Свим Теслићанима, као и свим становницима Републике Српске, пожељели су срећан Дан Републике.

Живјеће огњиште! Живјеће Република Српска.

Теслић

СНСД

12

16

Гдје је јутрос измјерено -20 степени?

12

08

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље

12

04

Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

12

03

Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

12

00

Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

