Данас комеморација жртвама пожара у Швајцарској

Комеморација жртвама пожара у бару у Кран-Монтани, у Швајцарској, одржаће се данас у Изложбеном и конгресном центру Мартињи (ЦЕРМ) са почетком у 13.45 сати.
Своје присуство најавили су и председник Швајцарске Ги Пармелен и државни врх те земље, представници кантона, а позвани су и представници из више од 30 земаља, као и Европске уније (ЕУ).
Очекује се присуство више од 1.000 гостију, међу којима су и:
француски предсједник Емануел Макрон, италијански предсједник Серђо Матарела, предсједница Европског парламента Роберта Мецола и други европски званичници, углавном из земаља чији су држављани страдали у пожар.
Услијед лоших временских услова, министар спољних послова Србије Марко Ђурић неће бити у могућности да присуствује комеморативном скупу у Мартињију, саопштило је Министарство спољних послова.
Комеморација је првобитно требало да се одржи у цркви у Кран-Монтани, међутим, пошто се очекује лоше вријеме, премјештена је у Мартињи, који се такође налази у кантону Вале.
Програм церемоније ће обухватити читања, симболичне гестове, музичке наступе и говоре званичника.
Безбедносне мере за овај догађај су опсежне – укључено је стотине полицајаца из општинских, кантоналних и савезних полицијских снага.
Сва црквена звона у Швајцарској зазвониће у 14 сати поводом почетка комеморације, након чега ће бити одржан и минут ћутања у цијелој земљи.
У Швајцарској је данас проглашен дан жалости. У пријестоници, Берну, заставе ће на свим владиним зградама бити спуштене на пола копља.
И Канцеларија УН у Женеви ће спустити своју заставу на пола копља. На жељезничким станицама ће такође бити спуштене заставе на пола копља. Током минута ћутања на швајцарске аеродроме неће слијетати авиони.
Комеморација ће бити уживо преношена и у другим швајцарским градовима, а многобројне цркве у земљи ће држати богослужења и мисе за погинуле.
У новогодишњој ноћи погинуло 40 људи, најмлађе жртве имале 14 година
У несрећи која се догодила у новогодишњој ноћи у бару “Констеласион”, погинуло је 40, а повријеђено 116 особа, међу којима и четири држављана Србије.
Све жртве су идентификоване, а многе од њих су биле тинејџери – настрадало је 20 малољетника, а најмлађе жртве пожара имале су само 14 година.
Међу страдалима је 21 држављанин Швајцарске, а погинулих је било из цијеле Европе, укључујући неколико из Француске и Италије.
Међу жртвама пожара је и држављанин Србије Стефан Ивановић (31), са двојним швајцарско-српским држављанством, који је изгубио живот док је спасавао госте из запаљеног бара.
Према подацима које су објавиле федералне швајцарске власти, 35 пацијената са тешким опекотинама је пребачено у болнице у Француској, Белгији, Њемачкој и Италији.
Покренута истрага против власника бара
Власти вјерују да је пожар у препуном бару избио у подрумској просторији за забаве након што су прскалице причвршћене за боце шампањца држане преблизу плафона, који је био обложен звучно изолационом пеном.
Швајцарски тужиоци су покренули кривичну истрагу против власника бара, брачног пара са Корзике, који се сумњиче за:
Градоначелник Кран Монтане Николас Ферауд изјавио је да бар Констелатион, у коме је 1. јануара дошло до пожара у коме је страдало 40 особа, није имао никакве безбједносне провјере нити ревизије у протеклих пет година.
