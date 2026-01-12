Нинковић за АТВ: У овом тренутку је нелегална наплата паркинга у Бањалуци

Извор:
У овом тренутку је нелегална наплата паркинга у Бањалуци, рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
"Договор је био са градоначелником да 5. јануара до 12 сати доставити потребан материјал, како бисмо могли да га доставимо одборницима у току радног дана и да они у наредних неколико нерадних дана искористимо да одборници прочитају материјал и припреме се. Међутим, градоначелник је поново злоупотријебио повјерење и договор", каже Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Нинковић појашњава да је материјал достављен али 10 минута прије истека радног времена.
"Они доставе буџет у 15:50 и онда изађу у медије и кажу ми смо доставили буџет, он је у скупштинској процедури и ми више немамо никакву одговорност. Данима након достављају сав остали материјал. Ми не можемо да расправљамо парцијално о буџети", каже Нинковић.
Нинковић наглашава да је засједање Скупштине града морало бити помјерено због непотпуног достављања материјала, као и да се нада да ће већ 23. јануара имати припремљен материјал као и довољан број одборника.
"Не можемо разговарати о буџету и припремати амандмане док не добијемо сам акт да знамо шта је планирамо", додаје Нинковић.
На питање зашто се паркинг не плаћа Нинковић одговара:
"Једноставно је питање али тежак је одговор" и додаје су до краја прошле године имали дефинисану одлуку којом се наплаћивао паркинг као и да је градоначелнику пружена рука и да се до краја године морао направити оснивачки акт за јавно предузеће да би се у 2026. години разговарало о предузећу које ће убирати приход од наплате паркинга, међутим градоначелник није то урадио.
"Градоначелник је узео себи надлежности које му уопште не припадају па је написао сам одлуку и прослиједио је у Службени лист БиХ и тамо објавио. Сада смо у ситуацији да је он себи омогућио начин да кажњава гађане Бањалуке који не плаћају паркинг али није омогућио да грађани плаћају. Нелегална је наплата паркинга у овом тренутку", рекао је Нинковић.
Нинковић каже да је пуно изгубљено са многим бесплатним прикључцима за воду, канализацију, превозом као и многим другим стварима, као и да је та иницијатива прихваћена као помоћ грађанима али није могуће утврдити да ли су одређене политике заиста заслужиле те бенефиције или су људи који злоупотребљавају да би дошли до одређене имовинске користи.
"Када одборник не жели да гласа за нешто што не зна шта је, пита градоначелника шта је 27 милиона, он каже 'можеш гласати или критиковати, не мораш изгласати и ја ћу поново рећи да сте ви криви'. Не добијамо никакву могућу информацију да знамо шта се дешава и шта је у тих 27 милиона. Кад покушамо да рашчланимо шта они раде кроз различита одјељења онда видимо да у тих 27,5 милиона, 10 милиона је дуг из 2023. године, а за 2024. годину нисмо установили", рекао је Љубо Нинковић.
Нинковић додаје да су у 2026. годину пренесени проблеми још од 2023. године.
