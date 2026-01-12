Logo
Large banner

Погледајте све голове са спектакла из Џеде: Барселона још једном освојила Суперкуп

12.01.2026

08:35

Коментари:

0
Погледајте све голове са спектакла из Џеде: Барселона још једном освојила Суперкуп
Фото: Tanjug / AP

Фудбалери Барселоне и другу годину у низу су освајачи трофеја Суперкупа Шпаније.

У финалу играном у саудијској Џеди, каталонски тим је још једном надиграо Реал Мадрид (3:2), те им се тако реванширао за пораз у октобру у националном шампионату.

Након невјероватне завршнице првог полувремена, током које смо видјели чак четири гола, свега један је био довољан у наставку да одлучи побједника.

Док се Мбапе спремао да уђе у игру и постане херој, ту улогу је из редова ривала преузео Рафиња. Био је Бразилац играч меча у полуфиналу против Атлетик Билбаа, а онда и у финалу понио идентичан епитет.

Не само да је постигао први, већ и пети и посљедњи гол на овом мечу вриједан првог трофеја у сезони. Намјестио се крилни фудбалер из средине и ивице шеснаестерца и шутирао понајвише из очаја. Тек нешто да проба. На његову срећу лопта се одбила од ноге Раула Асенсија и преварила Тибу Куртоу, који је само немоћно посматрао како се мрежа тресе.

Реал је надокнаду дочекао са играчем више након искључења Френкија де Јонга. До тада сјајни Холанђанин је неопрезно стартовао над Мбапеом, због чега му је показан директан црвени картон. Ту предност ривал није искористио до краја.

Подијели:

Тагови:

Barselona

Реал Мадрид

Шпанија

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Фудбалери Слоге и Радничког

Фудбал

Фудбалери Радника и Слоге почели припреме за наставак сезоне

12 ч

0
Фудбалери Борца почели припреме за наставак сезоне

Фудбал

Фудбалери Борца почели припреме за наставак сезоне

1 д

0
Пепова чета декласирала противника: Сити забио 10 голова!

Фудбал

Пепова чета декласирала противника: Сити забио 10 голова!

1 д

0
Највећа сензација у историји ФА Купа – шестолигаш избацио премијерлигаша!

Фудбал

Највећа сензација у историји ФА Купа – шестолигаш избацио премијерлигаша!

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

Бијељина јутрос на -7 без гријања

09

02

Нинковић за АТВ: У овом тренутку је нелегална наплата паркинга у Бањалуци

08

51

Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

08

48

Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

08

45

Станари пријавили мушкарца полицији јер им оставља сумњиве предмете: Ради се о црној магији?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner