Погледајте све голове са спектакла из Џеде: Барселона још једном освојила Суперкуп

12.01.2026
08:35
Коментари:0
Фудбалери Барселоне и другу годину у низу су освајачи трофеја Суперкупа Шпаније.
У финалу играном у саудијској Џеди, каталонски тим је још једном надиграо Реал Мадрид (3:2), те им се тако реванширао за пораз у октобру у националном шампионату.
Након невјероватне завршнице првог полувремена, током које смо видјели чак четири гола, свега један је био довољан у наставку да одлучи побједника.
Док се Мбапе спремао да уђе у игру и постане херој, ту улогу је из редова ривала преузео Рафиња. Био је Бразилац играч меча у полуфиналу против Атлетик Билбаа, а онда и у финалу понио идентичан епитет.
Не само да је постигао први, већ и пети и посљедњи гол на овом мечу вриједан првог трофеја у сезони. Намјестио се крилни фудбалер из средине и ивице шеснаестерца и шутирао понајвише из очаја. Тек нешто да проба. На његову срећу лопта се одбила од ноге Раула Асенсија и преварила Тибу Куртоу, који је само немоћно посматрао како се мрежа тресе.
Реал је надокнаду дочекао са играчем више након искључења Френкија де Јонга. До тада сјајни Холанђанин је неопрезно стартовао над Мбапеом, због чега му је показан директан црвени картон. Ту предност ривал није искористио до краја.
