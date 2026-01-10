Највећа сензација у историји ФА Купа – шестолигаш избацио премијерлигаша!

10.01.2026
Послије Нотингем Фореста који је у петак испао од Рексама, још један премијерлигаш је завршио такмичење у раној фази ФА Купа - Кристал Палас.
Шестолигаш Маклсфилд, који је минуле сезоне играо седми ранг такмичења у енглеском фудбалском систему, поразио је премијерлигаша из Лондона, и актуелног освајача трофеја резултатом 2:1‚ тако приредио највеће изненађење у историји ФА Купа!
Уједно се пласирао у 1/16 финала.
Стријелци голова Пол Досон и Ајзак Бакли били су јунаци домаће екипе.
Погодак за госте, тек утјешни, постигао је Шпанац Јереми Пино у 90. минуту.
Наравно, послије овакве побједе ријечи су биле сувишне, тешко их је проналазио и тренер Маклсфилда Џон Руни. Био је у невјерици, ван себе од среће, као и сви који су овог поподнева присуствовали "чуду" на стадиону "Мос Роуз" капацитета 5,300 мјеста.
"Не могу да вјерујем, нико није могао ни да замисли да ћемо бити у овој позицији. Били смо чудесни од првог минута, мислим да смо заслужили да побиједимо, не могу да будем више поносан од овог на моје момке. Не могу тражити више од овог од њих, видите само како славе", још вруће главе изнио је прве утиске о историјском тријумфу Руни.
Тријумф Маклсфилда добија додатно на значају када се узме у обзир да је овај клуб угашен прије пет година!
Наиме, након што је Маклсфилд Таун ушао у процес ликвидације због дугова 2020. године, реформисао се и почео поново да се такмичи као Маклсфилд ФЦ.
Морао је, наравно, да крене из најнижег ранга такмичења, из девете лиге. Сада су у шестој лиги и управо су избацили шампиона ФА купа Кристал Палас у трећем колу.
Дефинитивно највеће изненађење у историји ФА купа.
