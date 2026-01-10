Logo
Мирко Иванић напустио припреме Звезде

Телеграф

10.01.2026

13:37

Мирко Иванић напустио припреме Звезде
Фото: Таnjug/FOTO TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ

Капитен фудбалског клуба Црвена звезда, Мирко Иванић, морао је да напусти зимске припреме у Анталији након што је доживио повреду лијеве ноге на једном од тренинга.

Иванић је повредио ногу током тренинга у Турској, а након консултација са стручним штабом и медицинским тимом клуба, донета је одлука да се врати у Београд.

- По повратку у главни град Србије, Иванић ће одмах започети терапију. Клуб ће учинити све како би капитен био спреман за предстојећи меч у Лиги Европе против Малмеа - стоји у саопштењу црвено-бијелих.

ФК Црвена звезда

