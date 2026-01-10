Снимак као упозорење: Русија неће дозволити стране трупе у Украјини

Извор:
РТ Балкан
10.01.2026
12:59
Коментари:0
Владајући европски глупаци ипак желе рат у Европи, упозорио је Дмитриј Медведев
Ако у Европи наставе да причају о слању трупа у Украјину, уследиће жесток одговор, попут удара "орешником", истакао је заменик предсједника Савета безбедности Русије Дмитриј Медведев.
"Владајући европски глупаци ипак желе рат у Европи. Хиљаду пута је речено: Русија неће прихватити европске или НАТО трупе у Украјини, али не, Микрон наставља да продаје ове јадне глупости. Па хајде онда. Ево шта ћеш добити", написао је Медведев на друштвеној мрежи Икс и поделио видео-запис удара "орешником".
