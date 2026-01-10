Моћ меке силе: Како Холивуд Американцима намеће негативну слику о Русији

Извор:
Спутник Србија
10.01.2026
11:56
Коментари:0
Холивуд грађанима САД намеће негативне представе о Русији, изјавила је у интервјуу за РИА Новости коментаторка РТ-а и бивша помоћница Џоа Бајдена Тара Рид.
„Америчка влада има огроман утицај на Холивуд и они заиста усмјеравају Американце да не воле Русију. Намeћу стереотипе као да је овдје и даље Совјетски Савез, комунизам, деведесете. Приказују Русе као агресивне и негативне“, рекла је Рид.
Она је нагласила да су, по њеном мишљењу, Руси у стварности „топли, срдачни људи“.
„Очигледно је да је Русија данас капиталистичка земља, има много иновација, истраживања, креативности, много креативних људи. Постоје достигнућа у умјетности, спорту, космосу, технологијама“, додала је Рид.
Свијет
3.000 радника остаје без посла? Њемачки ланац супермаркета улази у стечај
Иначе, предсједник Русије Владимир Путин је 22. септембра 2025. године потписао указ о додјели руског држављанства Рид, која је радила као Бајденова помоћница у Сенату.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч1
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму