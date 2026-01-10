Тузла јутрос најзагађенији град у БиХ, Сарајево боље од Бањалуке

Извор:
Аваз
10.01.2026
11:39
Коментари:0
Тузла је јутрос најзагађенији град у Босни и Херцеговини са индексом квалитета 177, а окарактерисан је као врло нездрав, наводи се на страници Екоакција.
Иза Тузле је Бањалука са индексом 174, док је у Сарајеву и Приједору индекс квалитета ваздуха 156.
Боравак на нездравом ваздуху доводи до могуће појаве појачаних симптома и интензитета болести код особа с болестима срца и дисајних органа, попут астме. Сви остали би могли почети осјећати негативан утицај загађења на здравље.
Плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старије особе требају смањити било какве вањске физичке активности.
Продужена или већа напрезања током боравка вани требали би избјегавати и сви остали.
