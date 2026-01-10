Logo
Тузла јутрос најзагађенији град у БиХ, Сарајево боље од Бањалуке

Извор:

Аваз

10.01.2026

11:39

Коментари:

0
Фото: Википедија

Тузла је јутрос најзагађенији град у Босни и Херцеговини са индексом квалитета 177, а окарактерисан је као врло нездрав, наводи се на страници Екоакција.

Иза Тузле је Бањалука са индексом 174, док је у Сарајеву и Приједору индекс квалитета ваздуха 156.

Боравак на нездравом ваздуху доводи до могуће појаве појачаних симптома и интензитета болести код особа с болестима срца и дисајних органа, попут астме. Сви остали би могли почети осјећати негативан утицај загађења на здравље.

Плућни и срчани болесници, труднице, д‌јеца и старије особе требају смањити било какве вањске физичке активности.

Продужена или већа напрезања током боравка вани требали би избјегавати и сви остали.

