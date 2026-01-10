Logo
Зашто мозак "затупи"? Ментална магла није дијагноза, али постоји

Извор:

АТВ

10.01.2026

11:26

Коментари:

0
Умор главобоља
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Ментална магла, хронични умор, слаба концентрација и проблеми са сном све су чешћи проблеми савременог човјека. Иако се често повезују са стресом и темпом живота, ови симптоми могу бити посљедица дуготрајног поремећаја сна, рада у смјенама, претјераног излагања екранима, али и раније употребе лијекова за смирење и спавање.

У потрази за олакшањем, све више људи се окреће суплементима. Поставља се питање – да ли они заиста могу помоћи и који имају стварну научну основу?

Ментална магла (енг. brain fog) није медицинска дијагноза, већ колоквијалан израз за скуп симптома који утичу на когнитивне функције. Људи је описују као осјећај да „глава не ради пуним капацитетом“.

Шта је ментална магла?

Ментална магла није болест, већ опис стања у којем особа осјећа успорено размишљање, потешкоће са пажњом и памћењем, осјећај конфузије и менталну исцрпљеност. Најчешће је повезана са хроничном несаницом, поремећеним циркадијалним ритмом и дуготрајним стресом.

Код особа које су годинама користиле бензодиазепине, ментална магла може бити и дуготрајна посљедица промјена у неурохемији мозга, чак и након престанка узимања тих лијекова.

Улога суплемената: помоћ, али не и чудо

Важно је нагласити да суплементи нису лијек, али могу бити значајна подршка опоравку нервног система ако се користе правилно и у комбинацији са бољом хигијеном сна.

Магнезијум – темељ нервне стабилности

Магнезијум је један од најчешће препоручиваних суплемената код несанице и менталне исцрпљености. Учествује у регулацији нервне активности и подстиче дјеловање GABA неуротрансмитера, који има смирујући ефекат.

Најбољим облицима за подршку сну сматрају се:

  • магнезијум глицинат
  • магнезијум малат

Редовно узимање у вечерњим сатима може допринијети лакшем утоњавању у сан и смањењу унутрашње напетости.

Мелатонин – ресет биолошког сата

Мелатонин је хормон који организму сигнализира да је вријеме за спавање. Код људи који раде у смјенама или су дуго имали неправилан сан, његова природна секреција је често нарушена.

Мале дозе мелатонина могу помоћи у:

лакшем заспивању

стабилизацији циркадијалног ритма

смањењу осјећаја „ноћне будности“

Важно је нагласити да веће дозе не значе и бољи ефекат.

Л-теанин – смирење без поспаности

Л-теанин је аминокиселина која природно дјелује умирујуће, без изазивања поспаности током дана. Посебно је користан код особа које имају осјећај „превише активног ума“ пред спавање.

Истраживања указују да може побољшати квалитет сна и концентрацију, што га чини занимљивим избором за људе изложене менталном напрезању.

Омега-3 масне киселине и витамини Б групе

Омега-3 масне киселине (EPA и DHA) имају важну улогу у очувању функције мозга и стабилизацији расположења. Код хроничног умора и менталне магле, њихов недостатак може додатно погоршати симптоме.

Витамини Б групе, посебно B6 и B12, неопходни су за нормалан рад нервног система и производњу неуротрансмитера.

Шта суплементи не могу

Суплементи не могу надокнадити:

  • хронични недостатак сна
  • стално излагање стресу
  • рад без пауза и опоравка

Без корекције рутине спавања и бар минималног одмора од екрана, њихов ефекат остаје ограничен.

Ментална магла и несаница нису знак слабости, већ упозорење да је нервни систем преоптерећен. Суплементи могу бити корисна подршка у процесу опоравка, али рјешење захтијева стрпљење, континуитет и промјене у свакодневним навикама.

Уколико симптоми трају мјесецима и значајно утичу на функционисање, савјетује се консултација са љекаром.

