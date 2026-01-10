Једно алкохолно пиће дневно може повећати ризик од рака усне дупље за 50%

10.01.2026
Нова студија је открила забрињавајућу везу између конзумирања алкохола и рака усне дупље, што сугерише да чак и узмње мање од једног пића дневно може значајно повећати ризик.
Рак усне дупље је у порасту широм свијета, погађајући стотине хиљада људи сваке године, а истраживање, објављено у часопису BMJ Global Health, баца ново светло на то како конзумирање алкохола утиче на здравље, извјештава EatingWell .
Многи од нас пазе шта једемо и труде се да одрже здраве навике. Међутим, избори које доносимо за вечером или друштвеним окупљањима могу имати већи утицај него што мислимо - и оно што сипамо у чашу може бити подједнако важно као и оно што је на нашем тањиру.
Како је истраживање спроведено?
Да би разумели везу између алкохола и рака усне дупље, истраживачи су спровели велику студију у Индији, упоређујући пацијенте са овом болешћу и здраве особе. Студија, која је трајала од 2010. до 2021. године, обухватила је више од 3.700 мушкараца. Групу је чинило 1.803 пацијента са дијагнозом рака усне дупље и 1.903 здраве особе које су служиле као контролна група.
Истраживачи су прикупили податке о животним навикама учесника путем дубинских личних интервјуа, са посебним фокусом на конзумирање алкохола. Заинтересовани су били за врсту алкохола (пиво, виски, локална жестока пића), учесталост пијења, дневна количина и друге факторе ризика, као што је употреба дувана.
Шта је студија открила?
Резултати су показали да мушкарци који су конзумирали приближно 9 грама алкохола или више дневно имају 50% већи ризик од развоја рака усне дупље у поређењу са онима који уопште нису пили. Поређења ради, стандардно пиће у САД садржи око 14 грама чистог алкохола, што значи да је чак и мање од једног пива или чаше вина дневно повезано са значајно повећаним ризиком.
Кључни налази истраживања укључују:
Ризик са свим врстама алкохола: Студија је открила да ризик није ограничен само на жестока пића. Пиво, виски и локално произведена жестока пића показали су јаку везу са повећаним ризиком од рака. На примјер, љубитељи пива су се суочили са скоро двоструко већим ризиком.
Локално произведена жестока пића: Посебно су забрињавајућа била локална, често нерегулисана жестока пића, која су показивала високе факторе ризика, вјероватно због загађивача као што је метанол.
Опасна комбинација са дуваном: Није изненађујуће да је комбинација алкохола и дувана посебно опасна. Студија је открила да је ризик већи од пуког збира два појединачна ризика. Алкохол чини слузницу уста пропустљивијом, омогућавајући канцерогенима из дувана да лакше продру у ткиво.
Не постоји „безбедна“ граница: Истраживачи су приметили повећан ризик чак и при веома ниским нивоима конзумирања, што сугерише да можда не постоји потпуно безбедна доња граница за алкохол када је у питању ризик од рака усне дупље.
Такође је важно знати ограничења
Иако ова студија пружа јаке доказе, важно је разумијети њена ограничења. Прво, ослањала се на самопроглашење навика пијења од стране учесника, што може довести до нетачних података. Учесници су можда потценили количину конзумираног алкохола, делимично због друштвене стигме.
Друго, анализа је била ограничена на мушке учеснике јер је врло мало жена у испитиваној популацији конзумирало алкохол. Иако је вјероватно да алкохол слично утиче на жене, ови подаци се не могу директно применити на њих без даљих истраживања.
На крају крајева, студије попут ове показују корелацију, а не узрочност. Оне не доказују да конзумирање алкохола нужно узрокује рак, нити да ће свака особа која пије алкохол добити рак.
Шта ови резултати значе за вас?
Суштина је да је умјереност кључна, али „умјереност“ може значити мање него што смо раније мислили. Ова студија доводи у питање идеју да је једно пиће дневно безбедно. Ако сте забринути због ризика од рака, смањење уноса алкохола је опипљив корак који можете предузети.
Студија такође истиче важност холистичког приступа начину живота. Ако конзумирате алкохол и дуванске производе, изложени сте знатно већем ризику. Престанак пушења је вјероватно најбоља ствар коју можете учинити за своје здравље, а смањење уноса алкохола је одмах поред тога.
