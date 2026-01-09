Logo
Large banner

Шта нам раде "зимски болови"?

09.01.2026

17:35

Коментари:

0
Ruka, bol, zglob
Фото: Unsplash

Постоји низ физиолошких разлога због којих ниске температуре могу погоршати стање зглобова.

Хладнији дио године многима доноси и неугодне тегобе у зглобовима, нарочито особама које већ имају проблема с њиховим оштећењем или дуготрајним трошењем.

С доласком зиме бројни људи примјећују да се болови појачавају, а осјећај укочености постаје израженији, посебно у јутарњим сатима или након дужег мировања.

Авион

Свијет

Авион Стејт департмента слетио у Каракас

Иако се често мисли да је ријеч о субјективном осјећају, постоји низ физиолошких разлога због којих ниске температуре могу погоршати стање зглобова.

Хладно вријеме утиче на циркулацију, еластичност мишића и покретљивост, што заједно доприноси већој нелагоди и боловима.

Који зглобови најчешће страдају

Зимски болови могу захватити све зглобове, али су најосјетљивији они који се налазе даље од центра тијела, попут прстију на рукама и стопалима. Код особа које већ имају дегенеративне промјене или хронична оштећења, хладноћа додатно погоршава стање у тим регијама.

Један од кључних фактора је и смањена физичка активност током зимских мјесеци. Краћи дани, лошије временске прилике и хладноћа често доводе до мање кретања, што директно утиче на здравље зглобова. Када се тијело мање креће, зглобови се слабије "подмазују", а мишићи који их стабилишу постају слабији.

Новак Ђоковић

Тенис

Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

Зглобове окружује синовијална мембрана која производи текућину неопходну за глатко кретање. У условима ниске температуре и слабије активности, та текућина постаје гушћа, због чега се јавља осјећај закочености и отежаног покрета.

Промјене атмосферског притиска, које су честе зими, такођер могу играти улогу. Пад барометарског притиска може повећати притисак на тетиве и мишиће око зглобова, што додатно појачава бол. Уз то, тијело у хладним условима усмјерава проток крви ка виталним органима, док екстремитети остају слабије прокрвљени, што погоршава симптоме.

Ко је најугроженији и како олакшати тегобе?

Иако се болови у зглобовима могу јавити у било којој животној доби, старије особе су посебно осјетљиве због природног процеса трошења зглобова. Већи ризик имају и особе које су годинама биле изложене тешком физичком раду или интензивним спортским напорима. Додатни фактори ризика су прекомјерна тјелесна тежина, дијабетес, повишен крвни притисак и кардиоваскуларне болести.

Ilu-srce-010925

Здравље

Ових 5 знакова указују да нешто није у реду са вашим срцем

Лијекови против болова могу донијети привремено олакшање, али не рјешавају узрок проблема. Много је важније примијенити превентивне мјере. Топла и слојевита од‌јећа помаже у очувању тјелесне топлине и смањењу укочености, док кориштење топлих облога или гријаних јастучића може побољшати циркулацију и олакшати покрете.

Редовно, умјерено кретање има кључну улогу у очувању здравља зглобова. Лагане вјежбе, истезање и шетње потичу стварање синовијалне текућине, јачају мишиће и смањују осјећај укочености. Прије започињања нове физичке активности, посебно код особа с хроничним обољењима, препоручује се савјетовање с љекаром.

Не треба занемарити ни унос текућине, јер добра хидратација доприноси еластичности зглобова. Уколико се бол изненада појача, зглоб постане отечен, црвен или топао, или се јаве додатни симптоми попут повишене температуре и мучнине, неопходно је потражити стручну медицинску помоћ.

Подијели:

Тагови:

bolovi

zima

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

Свијет

Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

4 ч

0
"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

Свијет

"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

4 ч

0
Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

Свијет

Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

4 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Србија

Јовановић се јавио полицији, супрузи послао поруку 'Милице, чувај дјецу'

4 ч

0

Више из рубрике

Није случајно: Ево зашто се бол у зглобовима погоршава зими

Здравље

Није случајно: Ево зашто се бол у зглобовима погоршава зими

6 ч

0
Vakcina

Здравље

Вакцину против ХПВ примило 6.904 дјеце млађе од 18 година

13 ч

0
Вода чаша

Здравље

Вода са овим зачином прави чудо за организам

23 ч

0
Шта је бољи избор за здравље: Кафа или зелени чај?

Здравље

Шта је бољи избор за здравље: Кафа или зелени чај?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

28

Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

21

26

"Живјеће огњиште": Како је прослављен Дан Републике?

21

19

Игокеа пред Клуж: Побједом започети Нову годину

21

12

Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

21

08

Откривен џиновски астероид који се врти као чигра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner