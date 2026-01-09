Шта нам раде "зимски болови"?

09.01.2026
17:35
Коментари:0
Постоји низ физиолошких разлога због којих ниске температуре могу погоршати стање зглобова.
Хладнији дио године многима доноси и неугодне тегобе у зглобовима, нарочито особама које већ имају проблема с њиховим оштећењем или дуготрајним трошењем.
С доласком зиме бројни људи примјећују да се болови појачавају, а осјећај укочености постаје израженији, посебно у јутарњим сатима или након дужег мировања.
Свијет
Авион Стејт департмента слетио у Каракас
Иако се често мисли да је ријеч о субјективном осјећају, постоји низ физиолошких разлога због којих ниске температуре могу погоршати стање зглобова.
Хладно вријеме утиче на циркулацију, еластичност мишића и покретљивост, што заједно доприноси већој нелагоди и боловима.
Зимски болови могу захватити све зглобове, али су најосјетљивији они који се налазе даље од центра тијела, попут прстију на рукама и стопалима. Код особа које већ имају дегенеративне промјене или хронична оштећења, хладноћа додатно погоршава стање у тим регијама.
Један од кључних фактора је и смањена физичка активност током зимских мјесеци. Краћи дани, лошије временске прилике и хладноћа често доводе до мање кретања, што директно утиче на здравље зглобова. Када се тијело мање креће, зглобови се слабије "подмазују", а мишићи који их стабилишу постају слабији.
Тенис
Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену
Зглобове окружује синовијална мембрана која производи текућину неопходну за глатко кретање. У условима ниске температуре и слабије активности, та текућина постаје гушћа, због чега се јавља осјећај закочености и отежаног покрета.
Промјене атмосферског притиска, које су честе зими, такођер могу играти улогу. Пад барометарског притиска може повећати притисак на тетиве и мишиће око зглобова, што додатно појачава бол. Уз то, тијело у хладним условима усмјерава проток крви ка виталним органима, док екстремитети остају слабије прокрвљени, што погоршава симптоме.
Иако се болови у зглобовима могу јавити у било којој животној доби, старије особе су посебно осјетљиве због природног процеса трошења зглобова. Већи ризик имају и особе које су годинама биле изложене тешком физичком раду или интензивним спортским напорима. Додатни фактори ризика су прекомјерна тјелесна тежина, дијабетес, повишен крвни притисак и кардиоваскуларне болести.
Здравље
Ових 5 знакова указују да нешто није у реду са вашим срцем
Лијекови против болова могу донијети привремено олакшање, али не рјешавају узрок проблема. Много је важније примијенити превентивне мјере. Топла и слојевита одјећа помаже у очувању тјелесне топлине и смањењу укочености, док кориштење топлих облога или гријаних јастучића може побољшати циркулацију и олакшати покрете.
Редовно, умјерено кретање има кључну улогу у очувању здравља зглобова. Лагане вјежбе, истезање и шетње потичу стварање синовијалне текућине, јачају мишиће и смањују осјећај укочености. Прије започињања нове физичке активности, посебно код особа с хроничним обољењима, препоручује се савјетовање с љекаром.
Не треба занемарити ни унос текућине, јер добра хидратација доприноси еластичности зглобова. Уколико се бол изненада појача, зглоб постане отечен, црвен или топао, или се јаве додатни симптоми попут повишене температуре и мучнине, неопходно је потражити стручну медицинску помоћ.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Србија
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
28
21
26
21
19
21
12
21
08
Тренутно на програму