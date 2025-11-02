Ових 5 знакова указују да нешто није у реду са вашим срцем

Извор:
Б92
02.11.2025
08:14
Срце свакодневно тихо ради, пумпајући крв и кисеоник до сваког дијела нашег тијела. Иако углавном не обраћамо пажњу на његов рад, постоје тренуци када срце покушава да нам сигнализира да нешто није у реду.
Ти знаци често су посљедица нездравих навика, гојазности, дијабетеса или једноставно природног процеса старења.
''Брза реакција на те сигнале може да спаси живот'', истиче амерички кардиолог др Кунал Суд.
Један од првих знакова могућег срчаног проблема јесте отицање чланака или поткољеница на крају дана. Такво отицање, познато као едем, може да указује на задржавање течности због слабије функције срца или бубрега.
Када срце не успијева ефикасно да пумпа крв, она се задржава у доњим дијеловима тијела. Отицање се често погоршава након дужег стајања или сједења, пише Б92.
Други чест знак су осјећаји неправилног рада срца, попут треперења или прескакања откуцаја. То се назива аритмија, а најчешће је ријеч о фибрилацији – поремећају који значајно повећава ризик од можданог удара и застоја срца.
Овакве палпитације могу да буду праћене вртоглавицом или кратким дахом. Иако повремене сметње нису разлог за панику, учестале и изражене промене ритма захтијевају љекарску процјену.
Бол у грудима која се шири према руци, вилици, врату или леђима такође је озбиљан знак. Тај осјећај може да бузде налик стезању, тежини или притиску у грудима. Може да се појави током физичког напора, стреса или чак у мировању. Такав бол може да указује на ангину или срчани удар. Ако се појави, одмах позовите хитну помоћ.
Несвјестица или осјећај слабости, нарочито када су праћени јаким лупањем срца, могу да указују на озбиљне поремећаје срчаног ритма.
У том случају ријеч је о тзв срчаној синкопи. Ако се овакви симптоми јављају без јасног разлога, потребно је хитно потражити љекарску помоћ јер стање може бити опасно.
Ако примјетите убрзан и неправилан пулс, нарочито ако се то догађа први пут, то може да буде знак атријалне фибрилације. Ријеч је о најчешћем поремећају срчаног ритма који значајно повећава ризик од можданог удара.
Провјерите пулс на зглобу или врату – ако осјетите неправилности, обратите се љекару.
Др Суд наглашава да је неопходно хитно отићи љекару у сљедећим ситуацијама:
Ако осјетите јак бол у грудима која се шири према руци, врату или вилици
Ако имате палпитације праћене несвјестицом или недостатком даха
Ако вам ноге нагло натекну, а тешко дишете
Ако срце неправилно лупа, а стање не пролази
У свим тим случајевима постоји могућност срчаног удара, тешке аритмије или застоја срца. Брза реакција може да спријечи трајна оштећења или чак спаси живот.
Здравље срца најбоље се одржава кроз свакодневне, једноставне навике. Исхрана треба да буде богата свјежим воћем, поврћем, интегралним житарицама, рибом и орашастим плодовима.
Храну с високим садржајем засићених масти, соли и шећера треба избегавати, јер подиже крвни притисак и холестерол.
Физичка активност је неизоставна. Препоручује се најмање тридесет минута умјерене активности – попут брзог ходања, вожње бицикла или пливања – већину дана у седмици. Тиме се јача срце и одржава тјелесна тежина под контролом.
Пушење треба потпуно избјегавати, јер оштећује крвне судове, а с алкохолом треба бити умјерен. Важно је и научити како се носити са стресом. Технике опуштања, квалитетан сан и свакодневне рутине помажу срцу да остане снажно и отпорно.
Не заборавите ни на редовне љекарске прегледе. Праћење крвног притиска, холестерола и шећера у крви омогућава рано откривање проблема и спрјечава озбиљне компликације.
